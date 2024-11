Bản tin Hình sự: Bắt 2 người tìm cách ‘chạy án’ vụ vận chuyển 716 viên kim cương

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Công an Thanh Hoá xác minh nghi vấn hàng chục hồ sơ giám định y khoa bị sửa chữa; Bắt đối tượng người nước ngoài dùng dao cướp tiền tại siêu thị Winmart; Đánh chết bạn nhậu do nghi lấy trộm điện thoại...

Công an tỉnh Thanh Hoá đang xác minh vụ việc có hành vi sửa chữa nội dung và kết luận trong biên bản giám định y khoa cho 29 đối tượng, làm thay đổi kết quả giám định y khoa so với biên bản giám định y khoa lưu trong hồ sơ gốc, gửi đến đơn vị có chức năng làm thủ tục thanh toán chế độ, chính sách, chế độ bảo hiểm, xảy ra tại Trung tâm Giám định y khoa Thanh Hoá. Cơ quan điều tra đã đề nghị đơn vị, phòng, ban liên quan thực hiện ngay việc "tạm dừng chi trả chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm" và thu hồi các quyết định, biên bản giám định y khoa đối với các cá nhân.

Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Zhong DongLiang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Năm 2020, Zhong DongLiang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam, có trụ sở tại huyện Bình Lục (Hà Nam). Zhong DongLiang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.

Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Nguyễn Tất Thành làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, lúc 5h30 ngày 11/11, Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo tại ngã ba Nguyễn Tất Thành - Đào Công Soạn (phường Hòa hiệp Nam, quận Liên Chiểu) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có 1 xe máy BKS 43S2-1532 và 2 nạn nhân nam đã tử vong. Hiện, chưa rõ các nạn nhân tự gây tai nạn hay va chạm với phương tiện khác.

Công an TP Cao Bằng (Cao Bằng) bắt giữ Tôn Mậu Lâm (SN 1995, trú tại thành phố Tân Ngư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) về hành vi cướp tài sản. Khoảng 23h ngày 9/11, tại cửa hàng Winmart ở Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ cướp tài sản. Một người đàn ông nước ngoài sử dụng máy phiên dịch để nói chuyện với nhân viên cửa hàng, sau đó đối tượng này dùng con dao uy hiếp nhân viên thu ngân cửa hàng mở ngăn chứa tiền lấy đi số tiền hơn 7,3 triệu đồng.

Công an TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trí Hải (36 tuổi), Lưu Minh Chiến (37 tuổi, cùng ngụ TP. Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi uống rượu xong và đi ngủ, Hải thức dậy phát hiện 2 điện thoại di động để trên bụng khi ngủ bị mất. Nghi ngờ N.V.Th. (43 tuổi, trú tại TP. Bạc Liêu) lấy trộm nên Hải và Chiến dùng tay, chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, người của bạn nhậu. Hải còn dùng bật lửa đốt vào người nạn nhân. Cả hai đánh đến khi thấy Th. bất tỉnh, sau đó bỏ mặc rồi đi ngủ tiếp.

Từ vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây tội phạm bắt giữ, tra tấn nạn nhân rồi quay video gửi về gia đình nhằm đòi tiền chuộc. Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) phát hiện 4 người nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Bước đầu, những người này khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và bị đưa đến nhà trọ, rồi bị tra tấn nhằm buộc gia đình chuyển tiền, lấy tài sản giá trị. Sau đó, họ lợi dụng sơ hở của các đối tượng canh gác để trốn về Việt Nam.

Liên quan đến vụ án 716 viên kim cương vận chuyển trái phép, Công an TP.HCM bắt thêm 2 người liên quan đến việc chi 1,2 tỉ chạy án. Nguyễn Thị Linh (52 tuổi, trú tại huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đã liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), để nhờ lo không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để thực hiện. Bích liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc chạy án cho Linh và Shaileshkumar không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt... Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỉ đồng đưa cho Bích.