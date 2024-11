Bản tin Hình sự: Liên tiếp hai vụ người nổi tiếng bị điều tra liên quan đến ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 10/11: Bắt nghi phạm giết người sau 2 giờ gây án; Ca sĩ Chi Dân bị công an điều tra do nghi liên quan đến ma túy; Cảnh sát kiểm tra căn hộ chung cư, đưa nữ người mẫu nổi tiếng về trụ sở...

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tạm giữ hình sự Nguyễn Trịnh Chí Tâm (33 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi giết người. Đêm 9/11, anh V.S.N (36 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) cùng nhóm bạn đang đứng nói chuyện thì đối tượng Tâm đến nói chuyện cùng (Tâm và anh N. có quen biết nhau). Trong lúc nói chuyện, Tâm dùng vật nhọn đâm vào vùng bả vai trái của anh N. rồi bỏ trốn. Do vết thương mất máu nhiều, nên anh N. đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ ông Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, ca sĩ Chi Dân) cùng một số người khác nghi liên quan đến ma túy. Trước đó, ca sĩ Chi Dân và một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa điểm trên địa bàn nên đưa về trụ sở để làm việc. Ca sĩ Chi Dân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và được nhiều người biết đến với các ca khúc như: Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé…

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn xã Đặng Xá. Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, tại đường Ỷ Lan, 2 xe máy đi cùng chiều xảy ra va chạm với 1 xe đi ngược chiều. Vụ việc khiến các nạn nhân văng ra xa, phương tiện hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Bước đầu xác định, các nạn nhân đều trong lứa tuổi học sinh.

Đêm 9/11, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội hóa trang phát hiện nhiều trường hợp "độ" pô phát ra tiếng động "đinh tai nhức óc" ảnh hưởng đến người đi đường và những nhà dân xung quanh. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác 141, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng...

Ngày 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ tuyên án đối với cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Gia Dũng cùng 5 người khác, liên quan đến vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra tại Gói thầu 02XL, Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ. Ở phiên xét xử trước, các bị cáo đã nói lời sau cùng và chủ toạ thông tin sẽ tuyên án vào ngày 8/11. Thế nhưng ngày 8/11, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi để làm rõ các vấn đề liên quan, trong đó có việc cho nhà thầu thi công trước 10 tháng khi bản thiết kế chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Sở Xây dựng Đắk Nông). Thậm chí, liên danh nhà thầu còn được cho thi công trước cả 10 tháng rồi mới được chỉ định thầu.

Công an TPHCM đang tạm giữ nữ người mẫu, diễn viên A.T. (29 tuổi) để điều tra do nghi liên quan đến việc sử dụng ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) phát hiện nữ người mẫu A.T. cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nữ người mẫu dương tính với chất ma túy nên cơ quan công an tạm giữ để làm rõ. Người mẫu A.T. sinh ra tại Tây Ban Nha và sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ. Nữ người mẫu thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Ngoài diễn thời trang, A.T. từng tham gia một số bộ phim như: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2...