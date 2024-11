Xử lý nhiều quái xế 'độ' pô gây náo loạn đường phố Thủ đô

TPO - Đêm 9/11, rạng sáng 10/11, tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội hóa trang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm liên quan đến các hành vi vi phạm như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng... qua đó phát hiện không ít trường hợp "độ" pô phát ra tiếng động "đinh tai nhức óc" ảnh hưởng đến người đi đường và những nhà dân xung quanh.

Phụ huynh bận rộn không 'bao quát' được con

Tối 9/11, nhiều tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội hóa trang triển khai làm nhiệm vụ, ngăn chặn biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Ghi nhận tại tổ công tác Y2/141, các cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác hóa trang, di chuyển trên nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Đại Cồ Việt, Bà Triệu, Phố Huế... phát hiện nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm.

Trong đó, có nhiều trường hợp "độ" pô khi di chuyển trên đường nhằm phát ra tiếng động lớn, mất an ninh trật tự. Thậm chí, có trường hợp thanh niên điều khiển xe phân khối lớn "độ" pô đi lượn phố để phát ra tiếng nổ "cho vui".

Điển hình, tại khu vực trước số 38 Đại Cồ Việt, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 21E1 do nam thanh niên điều khiển chở theo cô gái có hành vi "độ" pô nên dừng kiểm tra và bàn giao về Công an phường Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp tục xác minh, xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, P.V.H (trú tại Yên Bái, tài xế) nói: "Em biết hành vi đi xe "độ" pô gây ra tiếng nổ ảnh hưởng đến mọi người. Sau hôm nay sẽ về thay lại pô theo xe".

Tương tự, B.N.T.T (trú tại Hoài Đức, Hà Nội) chở bạn lên phố chơi vào dịp cuối tuần thì bị tổ công tác dừng kiểm tra về hành vi độ pô. T. cho biết "độ" pô từ tháng trước, và lí do là "thấy bạn bè lắp nên mình cũng lắp theo".

"Em thấy tiếng pô cũng to và cũng sợ người đi đường nói" - T. nói và cho biết đã nhận thức được hành vi của bản thân.

Mặc dù bố mẹ đã yêu cầu T, tháo bỏ chiếc pô "độ", nhưng thanh niên này không làm theo. Sau khi bị lực lượng chức năng tuyên truyền, xử lý, T. hứa sẽ về lắp lại pô nguyên bản.

Sau khi nhận được thông báo từ cán bộ, chị N.T.T.H (trú tại Hà Nội, phụ huynh một tài xế vi phạm) đã có mặt tại trụ sở công an để làm việc. Chị H cho hay, do công việc bận rộn nên không 'bao quát' được các con và không biết con "độ" pô.

Trước câu hỏi của phóng viên, chị H nói bản thân cũng rất khó chịu khi phải nghe tiếng pô inh ỏi. Người phụ nữ cho biết sẽ nhắc nhở con thêm và thay lại pô xe đúng nguyên bản.

Chỉ trong thời gian ngắn tổ công tác Y2/141 phát hiện 9 trường hợp "độ" pô, nẹt pô... gây mất an ninh trật tự và 1 trường hợp xe nghi vấn không rõ nguồn gốc. Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác Y8/141 hóa trang làm nhiệm vụ phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Các tổ công tác bàn giao cho cơ quan công an sở tại tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.



Con vi phạm, cha mẹ sẽ phải tới cơ quan công an

Trung tá Nguyễn Văn Hiền - Tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết, thời gian qua Công an TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh, nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tuy nhiên diễn biến tình hình tội phạm trong giới trẻ vẫn phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác 141, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng...

Theo trung tá Hiền, qua kiểm tra và xử lý, nhiều trường hợp bị bắt giữ tuổi đời còn rất trẻ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn. Ngoài việc lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình và mời phụ huynh của các em tới cơ quan Công an để tiến hành xử phạt về việc giao xe cho các em sử dụng.

"Đối với các vụ việc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan Công an sẽ xác minh, làm rõ, khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm theo quy định" - Trung tá Hiền nói.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của các con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Đêm 8/11, các tổ công tác 141 phát hiện 5 vụ việc, bàn giao 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ 1 gói nghi chứa ma túy, 3 viên nén nghi ma túy tổng hợp, 1 gói chứa thảo mộc nghi cần sa, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 1 GPLX nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Xử lý 35 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các tổ công tác hóa trang tuần tra, phát hiện, bàn giao 22 phương tiện, 25 đối tượng có các hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, xe không BKS... về Công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.