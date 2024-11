Bản tin Hình sự: 4 người bị bắt vì lừa bán thiên thạch gần 20 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 7/11: Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' và kế hoạch bắt giữ người nổi tiếng quay clip nhạy cảm để kiếm tiền; Công an ra thông báo về vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 liên quan Huấn ‘Hoa Hồng’; Hùn vốn mua hơn 6kg vàng từ Campuchia về bán kiếm lời, 3 đối tượng bị bắt...

Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án bắt giữ Phạm Đức Bình hay còn gọi là Bình “Kiểm” (SN 1970, quê Quảng Ninh). Bình "Kiểm" là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó bắt cóc, sử dụng vũ khí đe doạ, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang củng cố tài liệu, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Huy (SN 2004, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản. Huy là đối tượng đã gây ra vụ trộm tiệm vàng gây xôn xao dư luận xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc). Hơn 1 tuần trước, chủ tiệm vàng ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một lượng lớn vàng trong tủ trưng bày cùng nhiều đồng hồ có giá trị đã bị mất trộm. Sau khi xem lại camera, chủ tiệm vàng phát hiện có tên trộm đột nhập nên trình báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 xảy ra trên địa bàn. Sự việc gây xôn xao dư luận bởi tối 11/8, tài khoản mạng xã hội có tên là Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, thường được gọi là Huấn "hoa hồng") phát đi đoạn clip dài gần 8 phút chia sẻ rằng người này đã mua chiếc xe SH biển số 97B1-999.99 với giá 490 triệu đồng vào ngày 14/7/2023. Tuy nhiên, biển số xe trên đã xảy ra tranh chấp, trục trặc nên ông Huấn “Hoa Hồng” đã lên mạng "kêu cứu".

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức thông tin kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý với vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh mạng và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm. Do nghi ngờ bạn gái ngoại tình, ông Nguyễn T. P. (trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) nhờ người khác điều tra thông tin bạn gái ở cùng người đàn ông khác tại khách sạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, 'thám tử' đã cắt ghép thông tin để 'trả đơn hàng' cho P.

Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh ngụy trang trong các kiện quần áo. Trước đó, Công an huyện Cẩm Khê phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hường (Tạ Xá, huyện Cẩm Khê) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích để bán tại khu Đồng Tiến, xã Tạ Xá. Thu giữ 2 gói giấy bên trong có chứa 0,187gam ma túy loại Heroine; đồng thời thu giữ 10 gói giấy có chứa ma túy loại Heroine, khối lượng 0,959 gam tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hường.

Công an tỉnh Hà Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Lường Văn Luyến (SN 1970, trú tại ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La); Nguyễn Đăng Tường (SN 1986) và Phạm Văn Phàm (SN 1974) cùng trú ở xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội danh “Buôn lậu”. Thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam, Phàm và Luyến đã góp 570.000 USD, mua được hơn 6kg vàng mang về Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Liên quan đến nhóm "quái xế" điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và gây tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD, bà Đỗ Thị Nhàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Tòa án đang xem xét kháng cáo này của bà Nhàn.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi lừa bán thiên thạch với số tiền gần 20 tỷ đồng. Các đối tượng khai, biết bị hại đang tìm mua thiên thạch nên đưa ra thông tin gian dối để người mua tin tưởng và hẹn gặp tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để làm cam kết với nội dung hai bên sẽ thực hiện giao dịch vào ngày 6/11 tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nếu bên bán không có thiên thạch hoặc có mà không đảm bảo chất lượng thì sẽ trả cho bên mua số tiền 1 tỷ đồng, ngược lại nếu người mua không nhận hàng hoặc không trả đủ tiền thì mất 200 triệu đồng.