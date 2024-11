Bản tin Hình sự: Chủ quán karaoke bị bắt vì mua người dưới 16 tuổi làm nhân viên phục vụ

TPO - TIN NÓNG ngày 4/11: Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng khi ép bạn đời quan hệ tình dục trái ý muốn; Cựu Chủ tịch Bình Thuận cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng; Vụ cô gái bị đoàn xe ‘đi bão’ tông tử vong ở Hà Nội: Lời ân hận muộn màng của nữ ‘quái xế’...

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Lê Quốc Thiện (SN 2002, trú tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về việc giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiện khai nhận do đang cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột. Thiện nói dối với dì là đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang. Thiện có nguyện vọng xin vào biên chế của lực lượng Công an nên xin dì chuyển tiền về cho Thiện để “lo chuyển biên chế”.

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng với 16 bị can khác đã bị đề nghị truy tố trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết, Bình Thuận. Các bị can đã để xảy ra sai phạm trong việc phê duyệt giá đất ở quy hoạch, gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bán Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương (Tập đoàn Novaland) với giá trị hơn 27.000 tỷ đồng, nhưng mới thanh toán 2.700 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số tiền này phát sinh bởi chuỗi hành vi vi phạm pháp luật nên đề nghị sung công quỹ Nhà nước.

Bộ Tư pháp đang thẩm định tài liệu dự thảo lần 3 nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong dự thảo mới, khoản 4 Điều 55 của nghị định được đề xuất sửa đổi mức phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng. Trong nghị định hiện hành quy định mức phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Ngọc Hải (SN 1971, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Giám đốc Công ty TNHH Quốc Kỳ về tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Công ty TNHH Quốc Kỳ có vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực núi Một, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Liên quan đến vụ cô gái bị đoàn xe máy đi với tốc độ cao tông trúng dẫn đến tử vong tại nút giao Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, cơ quan điều tra đã triệu tập, tạm giữ 10 đối tượng để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Các đối tượng đều sinh năm 2005-2008. Nhiều người trong số đó hiện đang là học sinh. Trước đó, rạng sáng 3/11, chị N.H.Q (SN 1997, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29C1 dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bị 2 xe máy đi tốc độ cao tông trúng, tử vong.

Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) bắt giữ Đặng Thị Giang (SN 1997, trú xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn - chủ quán karaoke King Dragon), Nguyễn Trung Đạo (SN 1991), Nguyễn Văn Thái (SN 1990) và Trần Văn Nam (SN 1993, đều ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Để thu lợi nhuận cao trong kinh doanh karaoke, Giang đã câu kết với Đạo, Thái và Nam đi “thu gom” và mua lại các cô gái trẻ, trong đó có nhiều người chưa đủ 16 tuổi, đưa về làm việc tại quán do Giang làm chủ.