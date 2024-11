Bản tin Hình sự: Triệu tập đối tượng đăng video xúc phạm uy tín CSGT vì bị tạm giữ xe

TPO - TIN NÓNG ngày 1/11: Tạm giữ lái xe ô tô đâm đoàn người vừa đi đưa tang về làm 4 người thương vong; Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can; Khởi tố thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi...

Cơ quan Công an đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Ty - tài xế lái ô tô tông vào đoàn người đang đi bộ trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) khiến 4 người thương vong. Sáng 31/10, ông Ty (SN 1960, trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30L di chuyển trên đường thuộc xã Hát Môn. Khi ô tô do ông Ty điều khiển di chuyển từ đường nhánh ra, xe vừa rẽ phải thì bất ngờ lao nhanh về phía trước đâm vào thành trụ cầu. Chưa dừng lại đó, ô tô lao vào đoàn người đi bộ vừa đưa tang về, rồi đâm vào 1 xe máy dựng trước cửa nhà người dân. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Tiến Phương cùng 16 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, trong cuộc họp ngày 27/10/2015, ông Phương đã nghe nhiều ý kiến phản đối phương án giá đất mà UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất là 2.577.000 đồng/m2, do không phù hợp quy định. Tuy nhiên, vào ngày 25/11/2015, ông vẫn ký quyết định phê duyệt giá này, dẫn đến thiệt hại hơn 308 tỷ đồng.

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiền (32 tuổi), Nguyễn Quốc Hương (57 tuổi) và Đặng Minh Dương (48 tuổi, cùng trú tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiền rủ Hương phá khoảng 21ha rừng phòng hộ liền kề với thửa đất của gia đình Tiền tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau đó, Tiền nhờ Dương đứng tên trên giấy xác nhận nguồn gốc đất và mang đến cho ông N.V.Đ. - Trưởng ấp Đường Bào (giai đoạn năm 2004) ký xác nhận. Đến tháng 12/2021, Tiền thoả thuận chuyển nhượng 30.000m2 đất (trong khu đất 21ha phá rừng mà có) cho bà T. với số tiền 4 tỷ đồng. Tiền chia cho Hương 500 triệu đồng, Dương 150 triệu đồng.

Công an thị trấn Tân Minh phối hợp Công an xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vừa phát hiện, xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ một vật nghi là súng tự chế trái phép, tại khu vực thôn 5, xã Tân Phúc. Từ hành vi ném pháo nổ, lực lượng chức năng nhận định, đối tượng N.V.B. có thể còn tàng trữ trái phép pháo nổ tại nhà riêng (tại khu vực thôn 5, xã Tân Phúc), nên đã chủ động phối hợp Công an xã Tân Phúc tiến hành kiểm tra hành chính. Công an đã phát hiện và thu giữ tại nhà đối tượng B. một vật nghi là súng tự chế (dạng rulo, kim loại) và 3 viên đạn chì.

Công an TP. Quảng Ngãi đã bắt tạm giam bị can V.N.T (26 tuổi, trú tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. T được xác định đã quan hệ tình dục với hai chị em sinh đôi nhiều lần. Bước đầu điều tra, Công an TP. Quảng Ngãi xác định N.N.B.Tr. và N.N.B.Tri. (cùng 15 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi) là chị em sinh đôi. Đối tượng T. bị cáo buộc đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị em sinh đôi Tr. và Tri.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc sai phạm tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh này sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định. Hai vụ việc gồm, việc huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng với vận động viên để nhận lương, tiền ăn; vụ lập chứng từ khống xảy ra tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về hoạt động tại Sở VH-TT&DL tỉnh. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm và yêu cầu thu hồi về ngân sách tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) triệu tập V.V.T (SN 2003, trú tại xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT. Trước đó, T. không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ cần thiết đi xe máy và bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra. Lúc này, T. dùng điện thoại quay video. Do bức xúc vì bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện, T. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải đoạn video kèm tiêu đề có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT huyện Tứ Kỳ.