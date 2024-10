Bản tin Hình sự: Mang xe đi cắm, rồi thừa cơ chiếm đoạt lại

TPO - TIN NÓNG ngày 31/10: Khởi tố đối tượng đốt bạn nhậu vì bị ném mất đầu cá đang 'nhắm'; Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo rồi bỏ trốn; Mở tủ kiểm tra giấy tờ mới biết bị mất hơn 100 lượng vàng...

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, ngụ TP. Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Nguyễn Hoàng Minh là nghi phạm đã châm lửa đốt bạn nhậu tới tử vong sau khi người bạn này ném mất đầu cá lóc mà Minh dùng làm mồi nhậu.

Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tuấn Huynh (SN 1974, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Tuấn Huynh, giám đốc Công ty TNHH Thanh Miện đã dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng bán nhà, đất không thuộc dự án, không thuộc quyền sở hữu của mình để chiếm đoạt tiền của khách hàng rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Hồng Quân (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, anh Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn) nhờ Quân mua dê thịt và giao tại vựa trái cây. Tuy nhiên, Quân mang dê đến giao nhưng anh Đức không lấy. Bực tức, Quân đi mua dao rồi quay trở lại đâm Đức tử vong.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không với số lượng ma túy lớn. Lực lượng chức năng phát hiện có 9,3 kg ketamin được ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Kim Châu (SN 1793, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An về tội danh "Tham ô tài sản". Từ năm 2017 - 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất, Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn bà Châu đã chỉ đạo nhân viên giao cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam A Ngang (31 tuổi, trú xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngang mang đèn pin và ba lô đi đặt bẫy chuột tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (xã Ngọc Linh). Trong lúc đặt bẫy, đối tượng phát hiện vườn trồng sâm Ngọc Linh không có người trông coi nên đã nhổ trộm 350 gốc sâm Ngọc Linh.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Cẩm Phượng (SN 1964, ngụ Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Huỳnh Cẩm Phượng bị tố đã trộm cắp 100 lượng vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn, 1 sợi dây chuyền 1 lượng vàng 18K, một số nhẫn vàng 24K của bà Đ.T.T. (ngụ huyện Trà Ôn).

Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Chí Trung (SN 1984, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi cướp giật tài sản. Do nợ tiền đánh bạc, Trung điều khiển xe máy BKS 70G1-749.85, đến tiệm cầm đồ “Kim Dung” do bà Trần Thị Dung (SN 1961, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) làm chủ, để cầm cố với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt lại xe và vờ hỗ trợ bà Dung dẫn xe vào kho cất giữ. Lợi dụng sơ hở, Trung nổ máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua truy xét, trinh sát bắt giữ Trung khi đối tượng chuẩn bị mang xe qua Campuchia tiêu thụ.