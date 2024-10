Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn trong việc mua bán dê

TPO - Mang dê đến giao nhưng Đức không lấy, bực tức, Quân đi mua dao rồi quay trở lại đâm Đức tử vong.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Hồng Quân (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Quân cùng làm thuê tại một vựa trái cây trên địa bàn xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đức có nhờ Quân mua dê thịt và giao tại vựa trái cây vào chiều 6/10 do biết Quân có người quen chuyên hành nghề mua bán dê.

Khoảng 15h ngày 6/10, Quân chở một con dê sống đến vựa để giao cho Đức. Tại đây, Đức nói "dê sữa, dê trắng không có ăn” và yêu cầu Quân chở về. Từ đó, Đức và Quân xảy ra cự cãi nên Quân bỏ đi.

Sau đó, Quân đến chợ Ba Dừa ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy mua một con dao Thái Lan và bỏ vào túi quần.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Quân quay lại vựa thì thấy Đức đang ngồi tại bàn của nhân viên quản lý. Bất ngờ, Quân lấy con dao đâm vào vùng bụng và lưng của Đức.

Đức bị sốc do mất máu cấp với vết thương xuyên thấu bụng và lưng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó Đức đã tử vong tại bệnh viện vào chiều 7/10.

Công an huyện Cai Lậy đã tổ chức truy tìm và vận động Quân đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, Quân đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận mình chở con dê đi dùm mà Đức "nói ngang, nói ngược" nên bực tức, thiếu suy nghĩ, chủ yếu là dọa nhưng không ngờ dẫn tới án mạng.