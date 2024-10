Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo rồi bỏ trốn

TPO - Nguyễn Tuấn Huynh, giám đốc Công ty TNHH Thanh Miện đã dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng bán nhà, đất không thuộc dự án, không thuộc quyền sở hữu của mình để chiếm đoạt tiền của khách hàng rồi bỏ trốn.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tuấn Huynh (SN 1974, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, giữa năm 2010, Nguyễn Tuấn Huynh cùng em trai là Nguyễn Tuấn Huy (SN 1978) thành lập Công ty TNHH Thanh Miện, trụ sở tại tỉnh Bình Phước. Tháng 3/2014, Công ty TNHH Thanh Miện được UBND thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài) ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại phường Tân Thiện.

Sau khi được UBND thị xã Đồng Xoài thuận chủ trương, Công ty TNHH Thanh Miện không thực hiện việc lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, không xin cấp giấy phép xây dựng, không chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mà Nguyễn Tuấn Huynh đã tự thực hiện việc phân lô, ký hợp đồng bán nhà, đất cho nhiều cá nhân.

Công an xác định, đối tượng đã thu tiền đặt cọc khi chưa đủ điều kiện kinh doanh và tổ chức xây dựng nhà trái phép cho 20 cá nhân trên khu vực dự án (Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng số tiền 530 triệu đồng).

Trong quá trình thực hiện dự án, do khó khăn về tài chính nên Nguyễn Tuấn Huynh đã cầm cố và sau đó bán thửa đất thực hiện dự án cho người khác khi chưa thực hiện việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cá nhân mua nhà như cam kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Huynh đã dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng tư cách Giám đốc Công ty TNHH Thanh Miện ký 2 hợp đồng bán nhà, đất không thuộc dự án, không thuộc quyền sở hữu của Huynh cho hai cá nhân khác để chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 240 triệu đồng.

Từ tin báo của các bị hại và kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Bình Phước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã xác minh, lập hồ sơ, truy bắt Nguyễn Tuấn Huynh khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.