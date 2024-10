Bản tin Hình sự: Nhóm sinh viên kéo nhau vào vòng lao lý vì mua cần sa về sử dụng

TPO - TIN NÓNG ngày 28/10: Công an ‘đột kích’ quán bar, đưa DJ Thái Hoàng và hơn 200 người đi test ma túy; Bị bạn trai bạo hành 13 tiếng, cô gái nhắn tin cầu cứu bạn thân; Bé trai bán vé số nghi bị sát hại ở Đồng Nai...

Rạng sáng 28/10, Công an quận 1 (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra quán bar Empire trên đường Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành. Phát hiện công an, nhiều trường hợp tìm cách bỏ ra ngoài nhưng bị chặn lại và đưa về trụ sở công an để kiểm tra chất kích thích. Trong đó, có DJ Thái Hoàng (tức Trần Thái Hoàng, SN 1991, quê Hải Phòng) là DJ biểu diễn tại quán bar. Lực lượng chức năng đưa hơn 200 người có mặt tại đây trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở để test ma túy.

Chị Lê Thị Thanh Thúy (31 tuổi) tố bị Trần Vũ Đức (40 tuổi, cùng trú thị trấn Ngọc Hồi) bạo hành gây chấn thương nhiều bộ phận như mặt, chân, lưng. Được biết, chị Thúy và bạn trai chưa đăng ký kết hôn, nhưng sống chung như vợ chồng và có với nhau một bé gái 7 tuổi. Chị Thúy cho biết, đang nằm điều trị tại Bệnh viện 211 (TP.Pleiku, Gia Lai). Trước đó, ngày 23/10, có đi ăn uống cùng với đồng nghiệp. Sau đó khi trở về nhà, Đức lên cơn ghen tuông mù quáng và thực hiện hành vi bạo hành.

Lúc 1h13 ngày 28/10, UBND thị trấn Sông Đốc nhận được tin báo của người dân về việc bà H.N.T. (46 tuổi) bị Nguyễn Thanh Trang (51 tuổi) đâm tử vong tại nhà riêng ở khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã cùng Công an huyện Trần Văn Thời vào cuộc xác minh, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến 3h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Trang đến cơ quan Công an thị trấn Sông Đốc đầu thú. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, bà T. và Trang có mối quan hệ tình cảm, do ghen tuông nên Trang đã đâm người tình tới tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Văn Khoa (SN 1992, trú tại tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Do tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) dẫn đến bị thua lỗ và nợ nần, Khoa đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin giả là cần huy động tiền với lãi suất cao để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Nhiều người tin tưởng, giao tiền cho Khoa. Số tiền vay được, Khoa tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, ô tô và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước.

Đội CSGT - TT Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn, bỏ chạy khi làm việc với lực lượng công an. Trước đó, anh B. (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chở theo vợ bằng xe máy lưu thông trên đường Phan Văn Trị thì bị ô tô BKS tỉnh Bình Dương va quẹt khiến cả hai ngã xuống đường. Sau đó, tài xế ô tô không dừng lại mà rời đi. Anh B. điều khiển xe máy đuổi theo khoảng 700m chặn lại, yêu cầu tài xế dừng xe để giải quyết. Do tài xế có dấu hiệu say xỉn nên anh B. gọi cho Công an phường 7 (quận Gò Vấp) để trình báo. Khi lực lượng công an có mặt, tài xế đóng cửa, tăng ga bỏ đi khiến cánh cửa va vào mặt một cán bộ công an.

Công an TP Long Khánh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ vụ một bé trai tử vong bất thường xảy ra tại TP Long Khánh. Trước đó, người dân phát hiện cháu Phạm Quang Huy (14 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh), tử vong trên đường bê tông trước nhà của Ngô Sơn Duy (33 tuổi, trú xã Hàng Gòn, TP Long Khánh). Một số nhân chứng tại khu vực hiện trường xác nhận với công an thấy Duy là người cầm cây gỗ đánh cháu Huy. Kiểm tra trong nhà của Duy, lực lượng công an thu giữ cây gỗ 3 vuông dài khoảng 1m có dính vết máu nghi là hung khí gây án.

Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Thanh Thiện (32 tuổi, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D; và Ngô Thành Lợi (31 tuổi, trú TP. Cần Thơ) - đăng kiểm viên của trung tâm này về hành vi "Nhận hối lộ". Thiện và Lợi được xác định có liên quan vụ án đưa và nhận hối lộ trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới xảy ra tại Hậu Giang, từ năm 2020 - 2023.

Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Huy, Nguyễn Đặng Quốc Thiện (SN 2003, ngụ Tân Phú) để xử lý về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Điều đáng buồn, trong vụ án trên, 3 sinh viên Tăng Tuấn Kiệt, Phan Thái Duy (cùng SN 2005) và Tô Đức Bảo (SN 2006) bị bắt về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Kiệt và Đức là tân sinh viên vừa mới lên thành phố nhập học, thuê phòng trọ trên đường Âu Cơ sống cùng Duy, cả 3 sử dụng loại ma túy cần sa. Số cần sa trên Kiệt khai chung tiền lại và Kiệt đặt mua của một tài khoản tên “Thiên Quoc” của Thiện...