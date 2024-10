Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 25/10: Bắt Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng; Cán bộ Cục Hàng không móc nối chủ doanh nghiệp 'moi tiền' của người dân về nước cách ly; Vụ bắt bạn học ăn đất rồi quay clip: Sẽ khởi tố vụ án 'Làm nhục người khác'...

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố và tạm giam ông Phạm Việt Cường (SN 1974), Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Ông Cường đã bị bắt vào cuối tuần qua. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông tại TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng. Trước đây, ông Cường giữ chức vụ Chánh tòa Hình sự của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và được bổ nhiệm làm Phó Chánh án vào tháng 4/2023. Tháng 8 vừa qua, cơ quan điều tra cũng bắt giữ bà Nguyễn Thị Nga - Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại của tòa này, để điều tra về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu, Viện KSND Tối cao cho rằng việc tổ chức đưa công dân về nước trong đợt dịch COVID-19 được thực hiện dưới 3 hình thức là chuyến bay "giải cứu", "combo" và “chuyến bay đơn lẻ phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch”. Bị can Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải) từng bị phạt 4 năm tù vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng tại giai đoạn 1 vụ án. Ở giai đoạn 2 này, ông Quang tiếp tục bị truy tố vì đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Mai (SN 1977), Cao Duy Hợp (SN 1989), đều ở TP Sầm Sơn về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; và Nguyễn Văn Oanh (SN 1990, ở TP Sầm Sơn) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Theo kết quả điều tra, tối 15/10, tổ công tác Công an TP Sầm Sơn phát hiện Vũ Thị Mai đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Oanh tại khu vực ban công tầng 6 Bệnh viện phục hồi chức năng Trung ương, thuộc phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn).

Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can đối với Lê Anh Vũ (SN 1991) và Hoàng Đức Tiến (SN 1992, đều trú tại thành phố Cao Bằng) để điều tra về hành vi đánh bạc. Từ năm 2023 đến nay, Vũ và Tiến thường xuyên truy cập vào các đường link dẫn đến máy chủ “KUBET” để tham gia đánh bạc với hình thức đặt cược chủ yếu là “KU xổ số”, bản chất là chơi số lô, số đề và “KU thể thao”, bản chất là cá cược thể thao… CQĐT xác định, trong giai đoạn nêu trên, các đối tượng đã thực hiện việc đặt cược trên 1.000 phiên đánh bạc với tổng số tiền đặt cược trên 3 tỷ đồng.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý người liên quan đến việc ép bạn học ăn đất rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, xảy ra tại xã Nam Anh (huyện Nam Đàn). Cụ thể, khoảng 21h ngày 19/10, tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 7 (xã Nam Anh), P.T.N (SN 2008, học sinh lớp 11) và N.V.T (SN 2010; học sinh lớp 9, cùng trú xã Nam Anh) đã bắt V.H.Đ (SN 2010, học sinh lớp 9, trú xã Nam Xuân) bốc đất, bùn ăn. N. và T. còn bắt Đ. phải hút thuốc lá không được nhả khói. Trong khi N. có hành vi đe dọa nạn nhân thì T. dùng điện thoại quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Vụ 'hỗn chiến' giữa người tại quán nhậu Mì Ú và Ốc 49 xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 25/10, tại quán nhậu Mì Ú (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau)). Theo đó, chủ quán nhậu Ốc 49 là Tạ Hoàng Thám cùng 5 nhân viên kéo sang quán nhậu Mì Ú, rồi xảy ra đánh nhau với chủ quán nhậu Mì Ú là Dương Văn Cuộc cùng 2 nhân viên của quán này. Trong lúc đánh nhau, các đối tượng dùng dao đâm một nhân viên quán Ốc 49 bị thương, dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Bước đầu, nguyên nhân vụ xô xát được xác định do hai quán mâu thuẫn do cạnh tranh buôn bán.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (SN 1983, trú tại Khánh Hoà) cầm đầu. Ngoài ra, Cơ quan điều tra làm rõ thêm 13 đối tượng trú tại Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây. Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng.