Cán bộ Cục Hàng không móc nối chủ doanh nghiệp 'moi tiền' của người dân về nước cách ly

TPO - Bị can Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải) từng bị phạt 4 năm tù vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng tại giai đoạn 1 vụ án. Ở giai đoạn 2 này, ông Quang tiếp tục bị truy tố vì đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

Cán bộ, doanh nghiệp, người trung gian cấu kết nhau 'moi tiền'

Ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu, Viện KSND Tối cao cho rằng việc tổ chức đưa công dân về nước trong đợt dịch COVID-19 được thực hiện dưới 3 hình thức là chuyến bay "giải cứu", "combo" và “chuyến bay đơn lẻ phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch”.

Tại địa phương, Chính phủ giao nhiệm vụ cho một số UBND tỉnh, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra văn bản chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về cách ly. Lợi dụng chủ trương này, một số cá nhân thuộc các Sở, ngành, UBND tỉnh, đã trực tiếp hoặc qua trung gian thỏa thuận đưa, nhận hối lộ, “ăn chia” số tiền lớn.

Điển hình trong số 17 bị can, có Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải) từng bị phạt 4 năm tù vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng tại Giai đoạn 1 vụ án.

Ở Giai đoạn 2, ông Quang tiếp tục bị đề nghị truy tố do đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, lĩnh án tù chung thân).

Cụ thể, Viện kiểm sát cáo buộc tháng 9/2020, Vũ Hồng Quang nhờ Phạm Trung Kiên giúp, để có văn bản chấp thuận của Ban Chỉ đạo cho công dân về nước trên các chuyến bay đơn lẻ. Phạm Trung Kiên đồng ý, thỏa thuận chi phí 10 triệu đồng/công dân.

Vũ Hồng Quang sau đó trao đổi với hai bị can Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty CP thương mại hàng không VietJet) và Vũ Hoàng Dũng (lao động tự do) nội dung “Quang có thể xin được văn bản cấp phép cho công dân về nước trên chuyến bay đơn lẻ với mức phí 2.000 - 3.000 USD/người”.

Từ trao đổi của Quang, Cương và Dũng nói với các bị can: Bùi Đăng Khoa (Giám đốc Công ty TNHH MTV Du ngoạn Thế Giới); Trương Thị Mỹ Dung (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch Ánh Sao Thiên); Phạm Quốc Thắng (Giám đốc Công ty TNHH PNR); Trần Minh Phụng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và xây dựng Gia Huy), để tập hợp hồ sơ các công dân có nhu cầu về nước và thỏa thuận chi phí chênh lên 100 - 500 USD/công dân so với chi phí Quang đưa ra.

Theo cáo buộc, nhóm 4 chủ doanh nghiệp nêu trên đã tập hợp hồ sơ từ công dân và một lần nữa họ thỏa thuận chi phí chênh thêm 100 - 500 USD/công dân so với mức phí Cương, Dũng yêu cầu.

Ngoài "đường dây" của Vũ Hồng Quang, Viện kiểm sát xác định, còn "đường dây" bị can Trần Thanh Nhã (lao động tự do) làm đầu mối. Theo đó, khoảng 1/2021, bị can Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) liên hệ nhờ Nhã trao đổi, để Phạm Trung Kiên giúp có văn bản chấp thuận của Ban Chỉ đạo cho công dân về nước trên chuyến bay đơn lẻ. Chi phí Đức ra cho Nhã từ 10 - 15 triệu đồng/công dân.

Tuy nhiên, Nhã trao đổi lại với Đức rằng có thể xin được văn bản cấp phép, song mức phí phải từ 10 - 35 triệu đồng/người.

Đức sau đó trực tiếp nhận hồ sơ của công dân hoặc thông qua bị can Phạm Quốc Thắng, Trần Thị Ngân (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ana Travel), thỏa thuận chi phí 25 - 160 triệu đồng.

Đến khâu Thắng và Ngân tập hợp hồ sơ của công dân đã thỏa thuận chi phí chênh lên từ 100 - 500 USD/người, so với chi phí Đức yêu cầu để hưởng lợi.

Viện kiểm sát cho rằng, khi các bị can thỏa thuận xong, nửa đầu năm 2021, Phạm Trung Kiên cùng Vũ Hồng Quang soạn thảo các văn bản cấp phép, rồi in tờ trình kèm dự thảo văn bản trình lãnh đạo Bộ Y tế duyệt, ký.

Khi có văn bản chấp thuận, Phạm Trung Kiên chụp ảnh gửi cho Vũ Hồng Quang, Trần Thanh Nhã để chuyển tiếp cho Cương, Dũng, Đức, Khoa, Dung, Thắng, Ngân, Phụng. Các chủ doanh nghiệp sẽ chuyển văn bản này cho công dân qua ứng dụng Zalo, Viber.

Toàn giai đoạn 2 vụ án, Viện kiểm sát kết luận bị can Vũ Hồng Quang thỏa thuận, đưa hối lộ 7,46 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên để có được văn bản chấp thuận cho 624 công dân về nước, qua đó, Quang hưởng lợi hơn 19,9 tỷ đồng.

Nhóm bị can: Trần Thanh Nhã hưởng lợi hơn 8,2 tỷ đồng; Đặng Nhật Đức hưởng lợi hơn 3,1 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh Cương hơn 2 tỷ đồng; Vũ Hoàng Dũng 2,8 tỷ đồng; Trương Thị Mỹ Dung hơn 1,1 tỷ đồng; Bùi Đăng Khoa 966 triệu đồng; Phạm Quốc Thắng hơn 800 triệu đồng; Trần Minh Phụng hơn 450 triệu đồng; Trần Thị Ngân hưởng lợi 98 triệu đồng.

Chuyên viên Cục Hàng không được cấp trên chia hàng trăm triệu đồng

Quá trình điều tra vụ án, Viện kiểm sát làm rõ hành vi nhận hối lộ của bị can Phạm Mạnh Trường (thuộc cấp của Vũ Hồng Quang tại Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam).

Theo cáo trạng, khi Quang tiếp nhận, xem xét ra quyết định cấp phép bay cho các hãng hàng không thực hiện chuyến bay "Combo" do doanh nghiệp tổ chức. Trong quá trình các doanh nghiệp triển khai, có một số chuyến bay không thuê được tàu bay cỡ lớn để chở hết số lượng khách được duyệt. Do đó, các công ty phải thuê hai tàu nhỏ dẫn đến phát sinh chi phí, trong khi vẫn còn ghế trống khách.

Để có thêm lợi nhuận, bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó giám đốc Công ty Bluesky) và Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty Lữ hành Việt) đã thỏa thuận và được ông Quang đồng ý cấp phép bay theo số lượng khách vượt so với văn bản đã được duyệt. Chi phí Quang đưa ra là 2 triệu đồng/khách.

Để thực hiện, ông Quang chỉ đạo bị can Nguyễn Mạnh Trường triển khai cấp phép bay trái quy định cho 1.019 khách theo yêu cầu của Hằng và Mạnh. Cựu Phó phòng Vũ Hồng Quang sau đó nhận hối lộ gần 2 tỷ từ hai chủ doanh nghiệp. Số tiền trên, Quang 4 lần chuyển khoản chia cho Trường 244 triệu đồng.

Viện kiểm sát quy kết 244 triệu đồng Trường nhận hối lộ để thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, đề xuất triển khai cấp phép bay quá số lượng so với bản được duyệt.

Đối với hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Tiến Mạnh cùng hành vi nhận hối lộ gần 2 tỷ đồng của Vũ Hồng Quang đã bị xét xử ở giai đoạn 1. Cơ quan tố tụng do đó không xem xét trong giai đoạn 2.