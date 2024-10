Khởi tố, triệu tập gần 100 đối tượng liên quan đường dây cá độ, lô đề trực tuyến hơn 1.800 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố 17 bị can, triệu tập làm việc hơn 70 đối tượng có liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề trực tuyến... với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong các bị can có cả đại biểu HĐND xã.