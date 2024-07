Xoá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 1.000 tỷ đồng

TPO - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và 5 đối tượng về tội "Đánh bạc". 8 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Đình Thắng (SN 1980), Đoàn Quốc Hoàng (SN 1987); Lê Văn Pháp (SN 1993), Lê Nguyễn Việt Thịnh (SN 1991); Nguyễn Khắc Đại (SN 1982), Nguyễn Khánh Ninh (SN 1984); Trương Minh Khang (SN 1996) cùng trú ở tỉnh Phú Yên và Nguyễn Văn Lợi (SN 1993), trú ở TP Đà Nẵng. Trong đó, Cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng chủ chốt của đường dây là Trần Đình Thắng, Đoàn Quốc Hoàng. Cảnh sát cũng xác định, các hoạt động giao dịch đánh bạc qua tài khoản trên trang web bong88.com của nhóm này được xác định từ đầu tháng 5/2024 và đã đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Cùng với việc bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, lực lượng Công an đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Đ.H