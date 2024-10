Bản tin Hình sự: Tá hỏa phát hiện 100 lượng vàng để trong tủ bất ngờ 'bốc hơi'

TPO - TIN NÓNG ngày 22/10: Lật tẩy đường dây mua bán xyanua trái phép quy mô lớn; Bắt giám đốc công ty đăng kiểm ở Hậu Giang; Phá đường dây lừa bán tượng giả cổ...

Từ vụ nghi vấn người phụ nữ tử bằng chất độc ở quận Bình Thạnh (TPHCM), lực lượng công an đã khám phá ra đường dây mua bán xyanua trái phép, núp bóng dưới 3 công ty kinh doanh hóa chất. Qua hơn 1 tháng, Công an TPHCM đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án/17 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ gần 1 tấn xyanua, 315kg axit sulfuric, 105kg axit cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan; khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại 11 tỉnh, thành trên cả nước để thu hồi hơn 318kg xyanua mua bán trái phép.

Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Sang (37 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) về hành vi "cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử". Trương Văn Sang thừa nhận vận chuyển thuê các thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá khác, với mức giá 5 triệu đồng/thiết bị/tháng. Tuy nhiên, Sang chưa thu được tiền của tàu nào, vì chỉ mới nhận vài ngày thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam ông Ngô Minh Khang - Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang 95-01D để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Ngô Minh Khang tại trụ sở công ty (thị trấn cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Tại Km3+500 đường tỉnh lộ 561, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, người dân phát hiện 3 nam thanh niên, trong đó, 1 người đã tử vong, 2 người bị thương. Người dân đã đưa 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng 1 người tử vong trên đường. Các lực lượng phối hợp đã truy xét và triệu tập 11 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Trạch, Hưng Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng tham gia vào một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn, kết hợp cả phương thức truyền thống và hiện đại, lợi dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook để hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng cá cược lô đề đến nay khoảng hơn 4 tỉ đồng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 10 điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan đến việc ghi tịch đề, số tiền hơn 9 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ thêm một đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán các tượng giả cổ hình Chúa Giêsu, Đức mẹ Mân Côi, Đức mẹ Ban Ơn… cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Chí Tâm (SN 1991), trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Kiên cùng với Nguyễn Chí Tâm tìm mua các pho tượng đồng với giá rẻ rồi tự chế tác thêm các chữ, số “24-12-1728”; “GOLD 14K” để ngụy tạo nguồn gốc tượng là “đồ cổ”, làm bằng vàng, bạc và bán lại với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tượng.

Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự bà H.C.P (60 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân là bà Đ.T.T (87 tuổi, ngụ xã Hựu Thành). Theo bà T., khoảng 100 lượng vàng được cất trong tủ nhiều năm, gần đây người phụ nữ này mở tủ lấy giấy tờ mới phát hiện bị mất. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là bà P. (bà P. gọi bà T. là dì). Tại cơ quan công an, P. khai đã trộm số vàng trên vào tháng 7/2023. Khám xét chỗ ở của bà P. công an thu giữ nhiều vàng, hóa đơn bán vàng, tổng cộng hơn 50 lượng...