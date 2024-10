Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị 'con nợ' sát hại, dìm thi thể xuống vũng nước phi tang

TPO - TIN NÓNG ngày 19/10: 'Nữ quái' cho vay lãi suất 730%/năm; Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian cực lớn ở Hà Nội; Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo...

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bắt tạm giam Trịnh Thị Ngân (38 tuổi, trú xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho bà T.T.Q.C. vay 70 khoản với tổng số tiền 1 tỉ 635 triệu đồng (số tiền vay từng lần là từ 10 – 50 triệu đồng). Thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm. Bà C. đã trả số tiền gốc 1.635.000.000 đồng, tiền lãi 310.750.000 đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện KSND tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Duy (38 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Phan Minh Lý (51 tuổi, trú phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”. Cuối tháng 2, Duy liên lạc với Lý gửi 2 thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá do đối tượng chịu trách nhiệm quản lý nhằm mục đích khai thác hải sản trái phép ở các khu vực bị cấm.

Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự đối với Thào Thị Cha (SN 1992), Sồng A Thào (SN 1978, cùng trú tỉnh Sơn La) và Sùng A Cha (SN 1981, trú tỉnh Đắk Nông), để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật tạm giữ 1 bánh heroine có trọng lượng 350,4 gam, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Sồng A Thào khai nhận bản thân có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, ra tù năm 2023. Sồng A Thào có quen biết với một số đối tượng buôn bán ma tuý bên Lào. Do đó, Thào và Thào Thị Cha, Sùng A Cha đã thống nhất thành lập 1 đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan công an, đây là các đối tượng sống lang thang, chúng lên kế hoạch trộm cắp xe máy vào ban đêm ở những nơi không có người trông giữ. Các đối tượng tìm xe không khóa cổ, khóa càng để đấu điện hoặc dùng vam phá khóa và mua thêm kìm thủy lực để cắt các loại khóa chữ U. Sau khi trộm cắp được tài sản, Quyền, Thủy, Tuyên lên mạng xã hội, vào hội nhóm “mua bán xe không giấy tờ” để tìm mối, rồi kết nối, bán cho Cảnh và Giang (chủ cửa hàng sửa chữa xe máy) với giá từ 3 triệu – 4 triệu đồng/xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản". Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân. Hồng có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng của TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm giết một phụ nữ ở Phú Quốc để cướp tài sản. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là bà L.T.L. (SN 1984, trú xã Dương Tơ). Quân - nghi phạm vụ án khai do nợ tiền bà L. nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Chiều 18/10, Quân hẹn bà L. gặp mặt để trả nợ và nhờ bà L. chở đi lấy tiền. Đến đoạn đường vắng, Quân đã siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi lấy tiền, nữ trang, điện thoại của nạn nhân, Quân kéo thi thể lại vũng nước gần đó, dùng đá dìm xuống để phi tang, rồi rời khỏi hiện trường.