Bản tin Hình sự: Công an điều tra vụ thi thể người phụ nữ đang phân hủy trên kênh nước

TPO - TIN NÓNG ngày 18/10: Hải quan Nội Bài phát hiện du khách giấu 7kg kim loại nghi vàng trong người; Say rượu, nữ sinh lớp 10 nghi bị hiếp dâm tập thể; Sát hại người yêu trong nhà nghỉ rồi uống thuốc sâu tự tử...

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, đơn vị chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành giám sát đối với hành lý, hàng hóa đối với du khách C.H.P. (quốc tịch nước ngoài). Qua soi chiếu hành lý và rà soát bằng máy quét kim loại phát hiện trên người ông P. cất giấu kim loại. Lập tức, tổ công tác đã mời hành khách vào phòng kiểm tra để kiểm tra thực tế theo quy định. Tại đây, ông C.H.P tự lấy ra từ trong người 7 miếng kim loại (nặng 7kg) màu vàng, nghi là vàng.

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận thông tin, đơn vị đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh trên địa bàn có dấu hiệu bị xâm hại, hiếp dâm tập thể. Trước đó, chiều 13/10, nữ sinh lớp 10, tên H (SN 2009) tham gia cuộc nhậu cùng nhóm nam thanh niên trên địa bàn xã Trung Hóa (Minh Hóa). Đến chiều cùng ngày, H. được nhóm nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và thực hiện các hành vi đồi bại. Đến tối cùng ngày, H. tỉnh dậy, hoảng loạn chạy về nhà thì gặp tai nạn. Hiện H. đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an tỉnh Long An cho biết nơi đây đã bắt giữ đối tượng Lê Chí Linh đang bị truy nã về tội “Lưu hành tiền giả”. Sau nhiều năm bỏ trốn, đối tượng truy nã Lê Chí Linh (27 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bình Xuân, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khu nhà trọ tại Long An. Trước đó, tháng 12/2020, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Chí Linh về tội “Lưu hành tiền giả”. Quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an sau đó ra quyết định truy nã.

Sở Y tế TPHCM đã chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc liên quan đến đơn tố cáo của người bệnh. Đơn vị bị tố cáo chiếm đoạt 425 triệu đồng của khách hàng là cơ sở phun chân mày phong thủy Viên Viên. Đó là trường hợp bà N.T.L.Đ. (44 tuổi), khách hàng đến làm chân mày tại cơ sở Chân mày phong thủy Viên Viên. Theo nội dung phản ánh, bà Đ. đến cơ sở trên để làm đẹp sau khi xem thông tin quảng cáo làm chân mày giá rẻ trên mạng xã hội. Ban đầu nhân viên tư vấn cho bà Đ. đưa giá thực hiện dịch vụ là 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thì hoàn toàn trái ngược.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Minh (27 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội “giết người”. Minh là đối tượng đã ra tay sát hại chị Y.H (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Trước đó, ngày 14/10, Minh từ tỉnh Kon Tum xuống Đà Nẵng. Khoảng 10h ngày 16/10, tại phòng số 6, nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Đà Nẵng), do mâu thuẫn tình cảm, Minh đã dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người chị Y.H, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an đã làm việc với Trường THCS Trường Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) để xác minh, xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung nhà trường "dằn mặt" phụ huynh bằng cách bắt học sinh lao động, dọn vệ sinh đến 19h, khoá cửa "nhốt" học sinh trong thời tiết mưa gió. Từ hình ảnh và nội dung được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hoá). Bà Trương Thị Yên, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Sơn, cho biết hình ảnh cổng trường trong bài đăng trên các hội nhóm mạng xã hội đúng là của nhà trường. Tuy nhiên, nội dung đăng tải không đúng sự thật.

Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ đã tử vong và thi thể được phát hiện trên kênh 28 đoạn qua thủy phận thuộc xã An Cư. Trước đó, người dân đi chợ phát hiện thi thể trên kênh 28. Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, tiến hành công tác trục vớt đưa thi thể vào bờ. Qua khám nghiệm, thi thể nói trên là nữ và đang trong giai đoạn phân hủy. Tiến hành xác minh, người tử vong là N.T.T.T. (SN 1993, ngụ huyện Cái Bè).