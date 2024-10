Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn trong đêm, chồng đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt

TPO - TIN NÓNG ngày 16/10: Hé lộ thông tin về thi thể người không nguyên vẹn trong quán karaoke bị cháy ở Bình Dương; Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng; Cựu giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông vắng mặt tại tòa vì có hồ sơ bệnh án tâm thần...

Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân khi đã có người đến nhận dạng với các đặc điểm trên thi thể trùng với lời khai của họ. Những người đến nhận dạng thi thể cho biết, người đàn ông nước ngoài tên L.Q.L. đi khỏi nhà từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại. Ông L. nhà ở khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2km). Khi bỏ nhà đi, ông L. mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Theo lời người thân, ông L. đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo.

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thanh Viên (sinh năm 1975, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, ông V.H.T. và ông Viên cùng làm chung tại một ngân hàng ở TPHCM. Cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, ông Viên đã đưa ra thông tin gian dối với ông T. là bản thân có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu. Ông Viên đề nghị ông T. đưa tiền để đưa cho khách hàng vay. Tính đến thời điểm bị tố cáo, ông Viên đã chiếm đoạt của ông T. số tiền 20,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành bàn giao 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn. Qua theo dõi, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện 2 đối tượng được công ty cử đến tỉnh Đắk Lắk làm việc. Do đó, ngày 13/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận triển khai lực lượng, phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng truy nã Yan Hai Lang (30 tuổi) và Yan Hai Bin (43tuổi) khi cả hai đang lưu trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông B.M.T. (trú Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để phục vụ điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”. Từ tháng 5/2024, ông B.M.T. là chủ một đơn vị chuyên nhận làm dịch vụ phá dỡ công trình nhà ở cho một số hộ dân tại khu vực phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Để tiết kiệm ông T. chỉ đạo nhân viên chở xà bần, giá hạ về đổ trái phép tại bãi đất cuối đường Nguyễn Bá Phát do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ (dự án KCN Nhân Cơ). Tại toà, bị cáo Đặng Gia Dũng vắng mặt. HĐXX cho biết, bị cáo Đặng Gia Dũng có quyết định dân sự hạn chế về mặt nhận thức, kèm theo hồ sơ liên quan đến bệnh tâm thần, đã có quyết định có hiệu lực pháp luật của TAND TP Buôn Ma Thuột. Người đại diện giám hộ của bị cáo Dũng (người vợ) đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979), trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện hành vi có dấu hiệu “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long (địa chỉ tại đường Thái Bình, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).

Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Văn Thảo chỉ là người bán cháo lòng nhưng giả danh “đại tá cảnh sát hình sự” để lừa đảo vợ chồng ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Gần 23h ngày 15/10, tại khu phố 1, phường Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra vụ án dùng xăng đốt người. Hai nạn nhân là bà T.T.N (SN 1967) và ông T.Q (SN 1960) bị bỏng nặng nhiều vị trí trên cơ thể. Công an và người dân nhanh chóng đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Được biết, ông Q. và bà N. là vợ chồng, đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, nhưng vẫn sống cùng nhà. Trong đêm 15/10, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, ông Q. đã rút xăng từ xe máy rồi đổ lên người bà N. Thấy vậy, bà N. bỏ chạy ra ngoài hô hoán.