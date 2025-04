Bản tin Hình sự: Đâm bạn tử vong vì bị lải nhải bên tai

TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Lời khai của kẻ dùng súng khống chế đôi nam nữ trong nhà trọ ở Bình Dương; Sai phạm trong công tác tuyển sinh, cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố; Một giáo viên bị ‘hack’ gần 800 triệu đồng khi cài app dịch vụ công giả mạo...

Lê Thành Vinh (SN 1997, quê Bạc Liêu) - nghi can trong vụ cầm súng uy hiếp đôi nam nữ trong phòng trọ ở Bình Dương khai trước đây có quan hệ tình cảm yêu đương với chị K. (SN 1998, quê Lâm Đồng). Sau đó hai người chia tay. Chị K. sau đó đã có bạn trai mới. Khi biết người yêu cũ có bạn trai mới, Vinh đã tìm đến phòng trọ chị K. với ý định giải quyết mâu thuẫn và có ý định nối lại tình cảm. Tại đây, Vinh cầm 2 khẩu súng uy hiếp, khống chế chị K. trong phòng trọ. Người bạn trai của chị K. đã kịp thời chạy thoát.

Viện KSND tỉnh Thanh Hoá xác nhận đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo hồ sơ, mặc dù biết rõ hàng chục học sinh không đủ điều kiện được xét tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa năm học 2021-2022, nhưng hội đồng tuyển sinh vẫn xét trúng tuyển cho số lượng học sinh này. Hành vi trên đã gây thiệt hại với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Chị H. - giáo viên tại Nghệ An nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người đàn ông ở đầu dây tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, yêu cầu chị phối hợp làm rõ hồ sơ liên quan đến định danh công dân. Người này đọc chính xác thông tin cá nhân của chị và chồng từ tên tuổi, nghề nghiệp, đến thông tin về hai con nhỏ khiến chị hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, chị tải một ứng dụng và truy cập, xác thực khuôn mặt, chuyển thử 12.000 đồng vào tài khoản được cho là của Kho bạc Nhà nước, chị mất quyền kiểm soát điện thoại rồi bị chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Quý) mức án tù chung thân cho 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan tố tụng, được tại ngoại trong thời gian bị điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị cáo Nguyễn Văn Quý lại tiếp tục lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng, bị cáo sử dụng vào mục đích kinh doanh bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Hà Minh Trí (SN 2009, ngụ Đức Huệ, Long An) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Trước đó, Trí và khoảng 10 người đến khu giải trí N.L (Thuận Bình, Thạnh Hóa) vui chơi và xảy ra mâu thuẫn với nhóm khoảng 8 người của anh Đặng H.T (SN 1999, ngụ Thạnh Hóa). Hai nhóm xông vào ẩu đả gây náo loạn. Trí móc dao bấm thủ trong người ra đâm loạn xạ khiến anh T. tử vong tại chỗ. 3 người khác trong nhóm T. cũng bị thương được đưa đi điều trị.

Danh Nhỏ (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) và anh T.Đ.C (SN 2000, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng hành nghề ngư phủ trên tàu cá do anh Danh Vàng làm thuyền trưởng. Trong lúc tàu đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh Cà Mau, giữa C. và một ngư phủ khác đi cùng tàu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được mọi người can ngăn. Sau đó, bị bạn làm phiền, Nhỏ kêu C. đi ngủ nhưng người này tiếp tục trách móc. Bực tức vì bị lải nhải bên tai, Nhỏ lấy dao đâm 1 nhát vào ngực C. khiến nạn nhân tử vong.