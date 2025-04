Sai phạm trong công tác tuyển sinh, cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố

TPO - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá (Thanh Hóa) - Phạm Thị Lượng, đã bị khởi tố để điều tra hành vi sai phạm liên quan việc tuyển sinh sai tiêu chí học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa.

Ngày 8/4, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hoá xác nhận đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố 4 bị can về cùng tội danh nêu trên vì liên quan đến vụ tuyển sinh sai tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa). Cụ thể, 4 cán bộ bị khởi tố bị can gồm: Vũ Văn Quế, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Trịnh Đình Hưng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa; Lò Đức Liêm, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Ngô Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa (các bị can giữ những chức vụ này tại thời điểm xảy ra sai phạm năm học 2021-2022).

Theo hồ sơ, mặc dù biết rõ hàng chục học sinh không đủ điều kiện được xét tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa năm học 2021-2022, nhưng hội đồng tuyển sinh vẫn xét trúng tuyển cho số lượng học sinh này. Hành vi trên đã gây thiệt hại với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Được biết, bà Phạm Thị Lượng hiện đang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, tháng 2/2023, báo Tiền Phong đưa tin Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên ở UBND huyện Quan Hóa vì đã có sai phạm trong trong tuyển sinh vào lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa. Theo kết quả xác minh của UBND huyện Quan Hóa, việc Trưởng phòng GD&ĐT Quan Hóa ban hành kế hoạch tuyển sinh là không đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản và thẩm quyền theo quy định. Đối chiếu với Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành thì kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa năm học 2022-2023, có các nội dung chưa phù hợp, không đúng quy định. Sau đó, hàng chục học sinh được xác định tuyển sai tiêu chí đã được bố trí học tập ở các trường nơi cư trú...