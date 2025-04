Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng mang thi thể bạn ra vứt ở đê

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: 3 thiếu nữ trộm xe máy ở chợ; Bảy chú tiểu ở Lâm Đồng bị một người đàn ông xâm hại tình dục; Đề xuất bổ sung 27 tội phải chịu trách nhiệm hình sự dù chỉ 'mới chuẩn bị phạm tội'

Ông H.N (trú tại thị trấn Thới Bình, Cà Mau) phát hiện bị mất chiếc xe máy hiệu Wave RSX màu trắng, đậu trong nhà lồng chợ, nên trình báo công an. Qua trích xuất camera khu vực chợ Thới Bình, công an xác định 3 thiếu nữ trộm chiếc xe trên nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, 3 thiếu nữ trên bước đầu thừa nhận hành vi trộm xe máy của ông N., các thiếu nữ này mới từ 11 - 16 tuổi.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam N.Đ.V (38 tuổi, trú TP Đà Lạt) vì có hành vi xâm hại tình dục 7 chú tiểu tại cơ sở tôn giáo T.T, trên đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt. Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo khoảng tháng 3/2023, ông V. đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu tại cơ sở tôn giáo trên. Qua làm việc với những người có liên quan, cơ quan điều tra đã làm rõ nội dung vụ việc.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Dự án do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm 3 phần, 26 chương, 433 điều, so với Bộ luật hiện hành giữ nguyên 181 điều, sửa đổi 245 điều, bổ sung 6 điều, bỏ 18 điều. Trong các điều sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an đề xuất 27 tội phải chịu trách nhiệm hình sự, dù người bị xử lý chỉ mới “chuẩn bị phạm tội”.

Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội vận động đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, trú tại xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đầu thú. Nguyễn Ngọc Cảnh đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt xảy ra tại quán hát 668, địa chỉ thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi sử dụng ma túy, anh H. tử vong. Cảnh cùng các đối tượng khiêng anh H. lên xe máy chở lên đê Tráng Việt, huyện Mê Linh vứt bỏ.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Bích Thủy (SN 1972, ở quận Đống Đa, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Thủy phải chấp hành mức án chung là 18 năm tù. Thủy làm nghề tự do, không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng xin được dự án xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhưng vẫn nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng của 2 người đàn ông.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Móng Cái, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, đeo khẩu trang, rú ga, hò hét trên các tuyến đường Đại lộ Hoà Bình, Hữu Nghị, Hùng Vương thuộc phường Trần Phú. Đặc biệt, nhóm đối tượng này có biểu hiện rượt đuổi đánh nhau với số đối tượng khác nên lực lượng Công an đã triển khai vây bắt.