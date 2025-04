Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng lập 30 công ty 'ma' để bán hóa đơn

TPO - TIN NÓNG ngày 5/4: Đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng; Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối; Vụ ô tô ‘điên’ bỏ chạy sau tai nạn liên hoàn: Tạm giữ hình sự tài xế...

Ngô Văn Thanh (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mở chi nhánh Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead để hoạt động về mảng marketing, tuy nhiên, không có doanh số. Qua Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối không được cấp phép ở Việt Nam mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận khách tham gia đầu tư bị thua. Thanh đưa ra thông tin không đúng sự thật về các sàn giao dịch ảo kêu gọi đầu tư, qua đó hưởng lợi khoảng 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự tài xế Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) là người lái ô tô gây ra 3 vụ tai nạn liên hoàn vào đêm 4/4 rồi bỏ chạy khiến dư luận bức xúc. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã dùng xe máy đuổi theo. Khi bỏ chạy đến địa bàn thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), tài xế ô tô mới chịu dừng lại. Cơ quan công an đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tối 4/4 và rạng sáng 5/4, hàng chục thanh niên tụ tập điều khiển phương tiện xe mô tô đi thành từng đoàn dài, rú ga, lạng lách, đánh võng trên đường phố thị xã Ba Đồn, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ mật phục, bắt giữ nhóm 'tôt lái' nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 16 trường hợp, tạm giữ 13 phương tiện.

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nhơn (SN 1980, ngụ huyện Gò Quao), để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của đối tượng – chị Nguyễn Thanh Kim Huệ. Khoảng 4h sáng, khi chị Huệ mở cửa chuẩn bị đi chợ, Nhơn bất ngờ lao vào, vừa chửi bới vừa dùng chày đánh mạnh vào đầu vợ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Nhơn đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Huệ tử vong tại chỗ.

Bà L.T.T (SN 1960) phát hiện căn nhà trên đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, bị mất tiền mặt và vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỷ đồng, nên báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Cần Thơ xác định nghi phạm là Nguyễn Tấn Đạt (SN 1981, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt, 5 nhẫn trơn vàng, 2 nhẫn kiểu vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Đối tượng Hoàng Thị Hải Yến (SN 1987, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng một số đối tượng sử dụng CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng...