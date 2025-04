Bản tin Hình sự: Truy nã đối tượng xâm phạm thi thể ở quán hát

TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Gần 100 công an tham gia khám xét diện rộng, bắt 47 đối tượng khai thác vàng trong hầm lò ở Lào Cai; Hai 'quái xế' buông hai tay khi lái mô tô phân khối lớn là người quốc tịch Hàn Quốc; Nhóm đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho người đi đường ở Bình Dương sa lưới...

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua, tàng trữ vật liệu nổ để khai thác vàng trái phép tại huyện Văn Bàn, bắt giữ 47 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua với số lượng lớn do Nguyễn Thị Hoàn (trú tại thành phố, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Hoàn cấu kết với nhóm khai thác vàng trái phép tại huyện Văn Bàn do Hứa Văn Thức (trú tại huyện Văn Bàn) chủ mưu.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh xử lý 2 người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, 2 người có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe trên tuyến đường Võ Chí Công ở Quảng Nam là người có quốc tịch Hàn Quốc. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về hành vi vi phạm “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe".

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Lộc Nga điều tra vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn TP Bảo Lộc. Vụ việc xảy ra tại hành lang tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc (thuộc xã Lộc Nga). Tại khu vực trên, một nhóm người chưa rõ lai lịch sử dụng máy múc để đào bới rồi dùng xe máy cày vận chuyển đất đi nơi khác trong nhiều ngày qua. Để vận chuyển đất, nhóm người này đã dỡ bỏ rào chắn do cơ quan chức năng lập để cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảo bảo an toàn trên tuyến đường tránh TP Bảo Lộc.

Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ hai đối tượng gồm Trần Phương Bảo và Nguyễn Văn Kỳ Đan (cùng 23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đây là hai trong số đối tượng thực hiện các vụ cướp giật tài sản và công an đang tiếp tục truy bắt các thành viên còn lại. Các đối tượng này không có việc làm, từ TPHCM đến Bình Dương để cướp giật tài sản. Chỉ trong tháng 3/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản, hầu hết xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Người dân phát hiện bà Bùi Thị Bừn (SN 1944), ông Bùi Văn Muôn (SN 1988) và bà Bùi Thị Mậu (SN 1989) cùng trú trên địa bàn xã bị thương tích ở đầu, nằm bất tỉnh tại nhà. Qua kiểm tra, bà Mậu tử vong. Quá trình điều tra xác định, đối tượng Bùi Văn Chin (trú tại Quý Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình) dùng gậy sắt gây thương tích cho bà Bừn, ông Muôn và bà Mậu. Ông Chin là con bà Bưn, anh trai của ông Muôn và là anh rể của bà Mậu. Người dân cung cấp, thời gian vừa qua, ông Chin có biểu hiện thần kinh, nói lảm nhảm một mình.

Chị Hà Thị H. (trú tại Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện số vàng cất giữ trong tủ đã bị mất và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ địa bàn số 1 (thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT) phối hợp với Công an xã Tân Thắng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Hoàng Vũ Lập. Lập có quen biết với nạn nhân, lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của bạn để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, trú tại Huy Tân, Phù Yên, Sơn La) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Cảnh có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm thi thể xảy ra tại quán hát 668 xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội. Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Ngọc Cảnh vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.