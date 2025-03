Bản tin Hình sự: Nổ súng bắn camera trước cửa nhà vì gọi không ai mở

TPO - TIN NÓNG ngày 30/3: Hà Nội: Ngăn chặn 70 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn; Triệu tập 80 người liên quan vụ dàn quân hỗn chiến trên Quốc lộ 1; Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper giữa đường...

P.T.L.A (16 tuổi, quê Thái Bình) biết người yêu cũ có quan hệ yêu đương với L.V.N.N (16 tuổi, trú tại Hà Nội) nên dọa đánh cảnh cáo. 2 đối tượng đã nói chuyện, thách thức nhau trên mạng xã hội và hẹn gặp tại khu vực nhà máy nước Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội). Sau đó, hai đối tượng tập trung khoảng 70 người đi xe máy theo đoàn, dàn hàng, hò hét, bóp còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao từ 50-90km/h, gây mất trật tự công cộng. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng.

Liên quan đến vụ việc dàn quân hỗn chiến trên QL1, TP Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập 80 người để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra và phân loại xử lý. Trong số này, lực lượng chức năng đã tạm giữ 37 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên các đối tượng đã lôi kéo, kêu gọi hàng chục thanh niên ở TP Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa mang theo hung khí tự chế, chai thủy tinh.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can Nguyễn Minh Thu (SN 1984, trú tại xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh N.Đ.T (SN 1999, trú tại tỉnh Đắk Lắk, shipper) đến giao hàng cho chị H. tại xã Tân Lập và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nguyễn Minh Thu là chồng của nữ khách hàng điều khiển xe ô tô đuổi theo anh T. Khi tìm thấy nam shipper, Thu cầm dao xuống xe và lao đến chém vào đầu anh T. gây thương tích rồi bỏ đi.

Nguyễn Phạm Thành Trọng (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là công nhân tại xưởng 2 Công ty TNHH ITM điều khiển máy kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở 3 cuộn vải bạt có tổng khối lượng là 4.375kg. Xe lưu thông không giảm tốc độ khi vào cổng xưởng 2 của công ty kể trên dẫn đến sơ mi rơ moóc bị nghiêng sang bên phải làm các cuộn vải bạt trên sơ mi rơ moóc trượt xuống đè chết ông Mai Công (SN 1974, ngụ tỉnh Quảng Nam, là nhân viên bảo vệ của công ty). Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Phạm Thành Trọng về tội “Vô ý làm chết người”.

Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can Đỗ Hoàng Khanh (SN 1980, trú tại tỉnh Tiền Giang) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Khanh đến nhà Đ. (bạn của Khanh) tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành để nhậu. Sau đó, hai người đến nhà vợ cũ của Đ. ở xã Thành Triệu (huyện Châu Thành) tiếp tục nhậu. Đến nơi, gọi cửa nhưng không có người mở, Khanh bực tức lấy súng mang theo bắn hai phát vào camera gắn trước nhà, rồi bỏ chạy. Cảnh sát thu giữ của Khanh 1 khẩu súng, 1 viên đạn nằm trong khẩu súng, 5 vỏ đạn và 52 viên đạn…

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thực hiện khởi tố 2 bị can Đoàn Minh Trang (52 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) và Thân Hoàng Vương (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Hai bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động môi giới “cò đất” trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2019 tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.