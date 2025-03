Bản tin Hình sự: Chiêu lừa tinh vi của 'nữ quái' 21 lần mang vàng giả đi cầm cố

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Bắt đối tượng dùng gậy sắt đánh đập thiếu niên 14 tuổi; Nữ giám đốc bị bắt vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân; Chiêu lừa tinh vi của "nữ quái" 21 lần mang vàng giả đi cầm cố

Công an xã An Phước (huyện Long Thành) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Tấn Khang (19 tuổi, ngụ tại xã An Phước, huyện Long Thành). Khang là đối tượng trực tiếp dùng gậy sắt tấn công, gây thương tích cho L.H.N (14 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) khi đang ngồi uống nước tại ấp 7. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vai trò của 5 đối tượng khác đi chung với Khang khi xảy ra vụ việc.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Mai (SN 1984, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Hoàng Gia, về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Mai đã lợi dụng quyền tố cáo, phản ánh và kiến nghị để đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Người phụ nữ ở quận Đống Đa, Hà Nội bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con. Cụ thể, bà N. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên và ảnh của con bà. Nội dung tin nhắn nhờ bà chuyển 150 triệu đồng cho con vì đang nợ bạn bè. Bà N. nghi ngờ và gọi lại nhưng tài khoản Facebook đó nói lại “con đang bận lắm, nhắn tin đi”. Thấy giọng nói giống con, bà N. đã chuyển tiền theo số tài khoản mà người kia cung cấp. Sau khi chuyển tiền xong, tài khoản này lại báo “bạn của con đang cần tiền để chữa bệnh, mẹ chuyển cho bạn con 400 triệu đồng nhé”.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hoàng Thị Giàng (SN 1985), đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Giàng dùng lời lẽ ngon ngọt, thao túng tâm lý và sử dụng giấy tờ đất giả để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng... Khi bị lộ tẩy, Giàng nhanh chóng bỏ trốn. Bản thân đối tượng tung tin bản thân vẫn sinh sống trong miền Nam để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, cũng như các nạn nhân đã bị đối tượng lừa đảo.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Hoàng Văn Ngọc (SN 2005, trú tại Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, tại đường Giải Phóng (Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội), Ngọc điều khiển xe máy BKS 29Y1-447.87 đi sai làn đường va chạm với xe mô tô BKS 29E2-441.50 do ông C.N.Q (SN 1966, trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Vụ va chạm giao thông khiến ông Q. bị thương nặng, phải đi cấp cứu, giám định thương tích 64% sức khỏe.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ hình sự đối với Trượng Thị Ngọc Thưởng (SN 1980, trú ở Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưởng khai thấy các tiệm vàng chỉ kiểm tra vàng thật – giả tại một điểm cố định của sợi dây chuyền nên lên mạng xã hội đặt mua dây chuyền vàng giả rồi đến tiệm vàng thay "điểm thử vàng" bằng vàng thật để mang đi cầm cố. "Nữ quái” này đã 16 lần đến các tiệm vàng và 4 lần đến các tiệm cầm đồ để cầm cố 20 sợi dây chuyền vàng giả, chiếm đoạt 229 triệu đồng.