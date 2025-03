Bản tin Hình sự: Cựu nhân viên công ty nước sạch trộm gần 50 đồng hồ nước của dân mang bán đồng nát

TPO - TIN NÓNG ngày 26/3: Khởi tố tài xế xe khách đuổi ô tô tải, tông chết một phụ nữ; Triệu tập 7 người liên quan vụ 3 người đàn ông lớn tuổi bị vây đánh; Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản của học sinh ở Quảng Bình...

Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Anh Tuấn (SN 1988, trú huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuấn điều khiển xe khách nhà xe Đức Đạt, chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh lưu thông từ đường Nguyễn Thị Định ra đường Phạm Văn Đồng (TP Pleiku). Dù từ đường không ưu tiên ra giao lộ nhưng Tuấn không giảm tốc độ, không quan sát dẫn tới việc tông trực diện vào xe máy do chị H. (SN 1986, trú tại TP Pleiku) điều khiển theo hướng từ ngã tư Biển Hồ đi ngã ba Hoa Lư.

Liên quan đến vụ 3 người đàn ông lớn tuổi bị nhóm nhân viên nhà xe vây đánh xảy ra ở Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 7 người, trong đó có 5 nhân viên nhà xe Anh Phát để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, xe khách giường nằm xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Sau cú va chạm, người phụ nữ nằm trên đường cùng chiếc xe máy dưới gầm xe khách, 3 nhân viên mặc đồng phục màu xanh của nhà xe Anh Phát xuống liên tục chửi bới người phụ nữ. Người dân tới can ngăn thì cũng bị nhóm nhân viên nhà xe vây đánh.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt đối tượng Hoàng Văn Nghệ (SN 1993) trú tại thôn Đồng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đối tượng Nghệ đã cướp của cháu N.G.T 1 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 2,7 triệu đồng) và cướp của cháu T.G.T 1 dây chuyền bạc (trị giá khoảng 700.000 đồng); tại đường Liên Thôn, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, đối tượng Nghệ dùng tay kẹp cổ giật 1 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 8,5 triệu đồng) của cháu H.H.A (SN 2018, trú xã Hải Phú, huyện Bố Trạch).

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam sinh mặc đồng phục đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn lao vào đánh, đấm liên tiếp vào đầu, mặt bằng mũ bảo hiểm. Thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh đang đi xe máy và phía sau đèo một bạn nữ. Khi bị nhóm bạn đánh, nam sinh chỉ biết ôm đầu và nằm gục xuống đường chịu trận. Chỉ đến khi người dân phát hiện, can ngăn thì nhóm học sinh này mới chịu dừng lại và bỏ đi. Được biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/3, trên địa bàn xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và được camera an ninh người dân ghi lại.

Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đã triệu tập Nguyễn Thế Hoàng (1989, trú xã Hậu Thành) đến làm việc về hành vi đánh đập vợ con gây xôn xao dư luận. Theo lời khai của Hoàng, trưa 24/3, sau khi đi uống rượu về nhà thì thấy vợ và 3 con đang ăn cơm. Do con nhỏ không ăn cơm, khóc nên Hoàng dùng tay, chân và ống inox đánh đập vợ con. Vợ Hoàng đang bế con nhỏ vào can ngăn cũng bị Hoàng đánh tới tấp vào đầu rồi đạp con nhỏ ngã vào cửa. Hành động của Hoàng bị người thân đăng clip lên mạng xã hội.

Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt giữ đối tượng Phạm Lê Anh Tùng (SN 1993, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi). Lợi dụng ban đêm, đối tượng đến trước nhà dân tháo trộm đồng hồ nước rồi đem bán cho các điểm mua bán phế liệu. Số đồng hồ đo nước bị mất đều được lắp đặt ngoài vỉa hè, ngoài hàng rào gia đình, không có hộp bảo quản. Đây là loại đồng hồ cũ nên có một số bộ phận bằng đồng, gang. Được biết, Tùng từng là nhân viên Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi vừa nghỉ việc cuối năm 2024 nên dễ dàng tháo trộm gần 50 đồng hồ nước.