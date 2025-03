Bí ẩn ‘tháp ma’ xây từ năm 1990 trụ vững trong động đất

Thái Lan - Một trận động đất khiến nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng nhưng "tháp ma" tại Bangkok (Thái Lan) vẫn đứng im khiến cho những đồn đoán về tòa nhà này thêm kỳ bí.

Sathorn Unique (Bangkok) được biết tới với tên gọi "tháp ma" của Thái Lan. Sathorn Unique, với tầm nhìn bao quát ra Sông Chao, tòa nhà đồ sộ này có từ năm 1990, thuộc sở hữu của công ty Sathorn Unique.

Sathorn Unique được quy hoạch là tòa tháp chung cư cao cấp 47 tầng với 600 căn hộ. Tòa nhà được thiết kế và phát triển bởi Rangsan Torsuwan, một kiến trúc sư và nhà phát triển bất động sản nổi tiếng.

Năm 1993, Rangsan Torsuwan bị bắt do cáo buộc âm mưu sát hại Chánh án Tòa án tối cao Praman Chansue. Đến năm 2010, Rangsan Torsuwan được tòa phúc thẩm tha tội.

Năm 1997, việc xây dựng tòa nhà đã bị dừng lại trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khi đã hoàn thành khoảng 80%. Các công ty tài chính từng tài trợ cho dự án đã phá sản.

Cùng thời điểm với Sathorn Unique, nhiều dự án tại Bangkok đã phải dừng thi công. Tuy nhiên, khi kinh tế phục hồi, hầu hết các dự án đã được xây dựng trở lại và hoàn thành.

Sathorn Unique vẫn nằm trong số hơn chục "tòa tháp ma" chưa hoàn thành của Bangkok, bất chấp các cuộc đàm phán và nỗ lực tái cấp vốn của con trai Rangsan là Pansit Torsuwan.

Theo các chuyên gia, việc khôi phục lại công trình này đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ và công nghệ xây dựng hiện đại, có thể là không khả thi về mặt kinh tế.



Trong khi đó, những câu chuyện kỳ bí "tòa tháp ma" có thể khiến người mua không mặn mà. Một số người tin rằng tòa nhà bị ma ám, vì khu đất xây dựng từng là một nghĩa trang cũ. Một du khách người Thụy Điển được phát hiện treo cổ trên tầng 43 vào năm 2014, khiến tòa tháp càng trở nên rùng rợn hơn.

Hai năm sau, công trường xây dựng bị bỏ hoang này đã trở thành bối cảnh rùng rợn cho một bộ phim kinh dị năm 2017 có tựa đề The Promise.

Do bị bỏ hoang nhiều năm, tòa nhà đã thu hút sự tò mò của những nhà thám hiểm đô thị, những người thường xuyên leo lên độ cao của tòa nhà để tạo nội dung mạng xã hội. Năm 2014, việc leo lên tòa tháp cao 185m đã bị coi là bất hợp pháp do lo ngại về an toàn.

Vấn đề tài chính, pháp lý, tình trạng xuống cấp và danh tiếng kỳ bí đã biến Sathorn Unique thành một dự án gần như không thể tái khởi động. Hiện số phận của tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang này vẫn còn là ẩn số.

Trong thời gian chờ đợi, không thể phủ nhận rằng "tháp ma" vẫn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của khách du lịch và những nhà thám hiểm đô thị gan dạ.

(Theo SCMP, TG, Wiki)



