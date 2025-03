Bản tin Hình sự: 'Quân chi viện' của bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai ẩu đả với tài xế taxi

TPO - TIN NÓNG ngày 23/3: Một sinh viên đại học bị công an dỏm lừa hơn 1 tỷ đồng; Thanh niên lấy tiền trả nợ, cầm cố điện thoại rồi hoang báo bị cướp; Làm rõ vụ xô xát giữa hai người đàn ông trước cổng Bệnh viện Bạch Mai...

Nam sinh viên trường đại học tại Hà Nội tên A. nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản rửa tiền, cần phải đến Công an TP Hải Phòng để làm việc.

Đồng thời đối tượng yêu cầu A. phải chứng minh tài sản trong ngân hàng. Do không nắm được thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, A. đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa nên anh đã đến cơ quan Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trình báo.

Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TPHCM) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với Phạm Hoàng Long (SN 1995, quê Trà Vinh, tạm trú tại quận Bình Tân) về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Long khai do không có tiền trả nợ và tiêu xài nên đã lấy 9 triệu đồng của gia đình mang đi trả. Tiếp đến, Long mang điện thoại đi cầm rồi khai báo bị cướp để qua mặt gia đình.

Đồng Ngọc T. - nhân viên bảo vệ bệnh viện Bạch Mai nhờ Bùi Huy Hoàng là “bạn xã hội” đến cổng Bệnh viện hỗ trợ cùng các nhân viên bảo vệ để ngăn các xe taxi không đủ điều kiện vào khuôn viên bệnh viện mà vẫn cố tình vào. Sau đó, Hoàng và Nguyễn Văn Phương - tài xế hãng taxi Thanh Nhàn đến Bệnh viện Bạch Mai để đón khách thì xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau. Cả hai dùng tay chân và mũ cối xô đẩy, đánh nhau dẫn đến Phương bị rơi vỡ điện thoại di động và bị thương tích nhẹ ở vùng mặt. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Phạm Chiến Thắng (31 tuổi, trú tại Bắc Giang) thuê xe taxi từ khu vực cầu Lữ Vân đến khu vực thuộc xã An Dương (Tân Yên, Bắc Giang) rồi đi bộ trên đường liên thôn với mục đích thấy học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện đi qua sẽ đi nhờ, sau đó lừa mượn xe và mang bán lấy tiền tiêu xài. Quá trình điều tra, Thắng khai nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe máy điện của 4 học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau đó, số tài sản trên được Thắng bán được hơn 6 triệu đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khi kiểm tra hành chính căn hộ C15 ở tầng 9, chung cư Phú Thịnh Palaza, bắt quả tang 4 nam thanh niên đang bày “tiệc ma túy”. Lực lượng công an thu giữ 2 túi nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng được nhóm đối tượng khai nhận là ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 điện thoại di động và 6,2 triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, do Thái Kiết Huy (SN 1984, ngụ chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10) cầm đầu. Theo thông tin, anh Th. (SN 1997, quê Bình Thuận) tài xế ô tô công nghệ, điều khiển xe từ lề đường ra hơi gấp. Lúc này, Huy đi phía sau nên bị thắng gấp, té ngã xuống đường. Xảy ra mâu thuẫn, nhóm Huy chửi bới, đập phá xe của anh Th. làm gãy gương chiếu hậu xe ô tô.