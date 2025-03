Bản tin Hình sự: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

TPO - TIN NÓNG ngày 21/3: Công an điều tra vụ vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa trái cửa; Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù; Nhân viên giao hàng bị khách truy đuổi chém trọng thương...

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ hai người tử vong trong căn nhà ở thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ). Nạn nhân là ông L.C.T (65 tuổi) và vợ là bà H.T.N (64 tuổi). Vào sáng 21/3, cháu của ông T. đến căn nhà đôi vợ chồng này thuê nằm trên QL53 (thị trấn Long Hồ), gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nhìn qua cửa, người cháu phát hiện vợ chồng ông T. nằm bất động nên truy hô, báo công an. Công an vào trong nhà, phát hiện ông T. và bà N. đã tử vong.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC, mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt 30 năm của 4 bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù giam. Cùng tội danh trên, Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Trọng Đường, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) án 7 năm tù.

Công an xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ một shipper bị chém phải nhập viện, xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Nguyễn Đức Trọng (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) giao hàng cho một phụ nữ có nhà trên đường ĐT.746 (xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Khi giao hàng, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Trọng lên xe máy bỏ đi. Khi anh này đi được một đoạn thì bị khách nữ cùng người đàn ông điều khiển ô tô đuổi theo đánh và dùng dao tấn công vào vùng đầu.

Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc (25 tuổi, trú tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Cướp tài sản”. Do có mâu thuẫn với người thân của vợ, K’ Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông V.S. ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận và nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn. Khi lực lượng công an tổ chức nhiều tổ truy bắt, nhưng K’ Lộc đã bỏ lại xe máy và 2 khẩu súng kèm 4 viên đạn rồi trốn vào rừng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; đồng thời khởi tố bị can ông Nguyễn Bật Khách (SN 1950, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Việt (SN 1951, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang), nguyên Trưởng phòng Thẩm định dự án - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; Lê Ngọc Sỡi (SN 1957, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Công an xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) phát hiện Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa), công nhân trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thành đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã. Công an tỉnh Hậu Giang đã thông báo đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh.Sau khi có kết quả, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an xã Tân Hòa tiến hành phối hợp, bố trí lực lượng bắt giữ Thành và bàn giao đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.