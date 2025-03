Bản tin Hình sự: Hai cô gái tố bị bố ruột xâm hại tình dục lúc còn nhỏ

TPO - TIN NÓNG ngày 17/3: Tin mới nhất vụ tài xế xe tải sát hại người tình rồi tưới xăng tự thiêu; Cảnh sát vây bắt nhóm quái xế manh động ở Bình Thuận; Tài xế taxi lãnh 18 tháng tù vì chạy thêm 'dịch vụ' vượt biên...

Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người. Sơn điều khiển xe tải đến khu nhà ở xã hội tại phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gặp bà P. (42 tuổi) để nói chuyện liên quan đến tiền bạc. Lời qua tiếng lại, Sơn lấy cây kéo cất trên xe tải lao vào tấn công bà P. khiến nạn nhân ngã gục dưới lề đường. Chưa dừng lại, Sơn đã leo lên cabin xe tải lấy chai chứa xăng, chạy tới nơi bà P. đang nằm gục tưới lên nạn nhân và cả người mình. Người dân đã nhanh chóng khống chế Sơn trước châm lửa đốt .

Khoảng 0h ngày 16/3, lực lượng công an nhận được tin báo từ người dân về một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh thông tin, tìm kiếm các đối tượng để ngăn chặn, truy bắt. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã thể hiện sự manh động, bất chấp nguy hiểm, lạng lách đánh võng, chạy xe với tốc độ cao nhằm bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã bắt giữ 7 đối tượng cùng 5 xe mô tô các loại.

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trát Hoàng Quỳnh Long (SN 2000, ngụ TP. Hà Tiên, Kiên Giang) về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”. Lợi dụng nghề tài xế taxi, Trát Hoàng Quỳnh Long móc nối với một đối tượng bên kia biên giới để tổ chức đưa người xuất - nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch. Chỉ với 200.000 đồng mỗi chuyến, Long đã 3 lần đưa người vượt biên trái phép, rồi phải nhận 18 tháng tù giam.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông có hành vi tàng trữ súng và vật liệu nổ trái phép. Phát hiện ông H. (48 tuổi, trú xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an tổ chức kiểm tra nơi ở, thu giữ 1 khẩu súng hơi (súng khí nén) và 2 khẩu súng ổ đạn xoay dạng Rulo cùng hàng chục viên đạn các loại. Ngoài ra, Công an cũng phát hiện 1 hộp hợp chất thuốc pháo, 30 viên pháo cùng nhiều linh kiện súng, vật liệu chế tạo thuốc nổ trong phòng trọ ông H.

Tờ Phụ nữ Việt Nam đưa tin, vào tháng 6/2024, trong 1 lần trách móc con gái N.T.Q.L (SN 2007), nói cháu nếu không nghe lời thì sẽ đưa cháu về ngoài Bắc ở với bố, thì cháu Q.L đã giận mẹ, và viết 1 lá thư để trên bàn học. Bà Đ.H (mẹ L.) hoảng loạn khi thấy trong thư cháu viết bị bố hiếp dâm 3 lần khi mẹ và chị gái đi bán hàng ngoài chợ. Sau đó, N.T.Q.H (SN 2004) cũng thừa nhận với mẹ rằng đã bị bố dâm ô khi cháu mới 7 tuổi. Khi cháu lớn lên khoảng 14 – 15 tuổi thì cũng bị bố thường ôm ấp, sờ soạng cơ thể và chê mông cháu không đẹp. Bà Đ.H và 2 con gái Q.H và Q.L đã tới công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này của ông N.V.K (chồng bà H.).