Cảnh sát vây bắt nhóm quái xế manh động ở Bình Thuận

TPO - Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bất chấp nguy hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy xe với tốc độ cao... nhằm bỏ trốn.

Ngày 17/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, vừa phối hợp với các lực lượng truy bắt nhóm thanh niên chạy xe rú ga, nẹt pô, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Theo đó, khoảng 0h ngày 16/3, lực lượng công an nhận được tin báo từ người dân về một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép ở huyện Hàm Tân.

Tổ CSGT Trạm Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận và Tổ công tác Công an tỉnh ở địa bàn huyện Hàm Tân đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Nghĩa tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh thông tin, tìm kiếm các đối tượng để ngăn chặn, truy bắt.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã thể hiện sự manh động, bất chấp nguy hiểm, lạng lách đánh võng, chạy xe với tốc độ cao nhằm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã khẩn trương triển khai các phương án ngăn chặn, vây bắt và đã bắt, tạm giữ 5 xe mô tô các loại, trong đó có nhiều xe đã được các đối tượng thay đổi kết cấu. 7 đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.