Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 17/3, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 16/3/2025 bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1978, quê Quảng Bình; trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Chiều 17/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị chuyển giao Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về địa phương quản lý. Theo quy định hiện hành, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, dưới là các Cục Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố sẽ không còn. Tổng cục Quản lý thị trường nhập với Vụ Thị trường trong nước, tên mới là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, bộ máy của 2 đơn vị. Chuyển giao nguyên trạng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thuộc Tổng cục Quản lý thị trường về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. Việc kiểm tra thị trường vẫn duy trì ở cả 2 cấp trên là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, dưới địa phương là các Chi cục.

Khoảng 22h ngày 17/3, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một sạp bán đồ gia dụng tại chợ Thanh Đa ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Phát hiện đám cháy, một số người dân dùng bình chữa cánh mini dập lửa nhưng bất thành. Đến 23h, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Ngày 18/3, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16°C, trời tiếp tục rét. Các tỉnh vùng núi phía Bắc, mức nhiệt có thể xuống thấp hơn, một số nơi khả năng ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C, trời rét đậm, rét hại cục bộ. Quảng Bình đến Huế mặc dù không quá lạnh như các tỉnh miền Bắc nhưng nhiệt độ cũng duy trì ở ngưỡng rét, thấp nhất phổ biến 16-18°C. Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hứng mưa, cục bộ mưa to.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Theo thông tin từ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH), Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH thay ông Hồ Đức Phớc - hiện là Phó Thủ tướng. Quyết định có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 sau ba ngày mất tích trên sông Lam. Trước đó, ngày 13/3, em N.V.T.V (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Phúc Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rời nhà rồi mất tích. Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đạp điện của em V. ở trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh). Cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể chị V.A.T (40 tuổi, trú phường Nghi Hải, TP Vinh, Nghệ An) ở hạ nguồn sông Lam.