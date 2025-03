Bản tin 8H: Phát hiện bức thư tiêu cực trong vụ nữ tài xế Mercedes tông loạt xe máy chờ đèn đỏ

TPO - Cơ quan chức năng phát hiện một bức thư có nội dung tiêu cực sau khi nữ tài xế Mercedes tông loạt xe máy chờ đèn đỏ ở TPHCM. Người phụ nữ cũng có biểu hiện bất thường, uống rượu khi lái xe.

Tối 16/3, Công an TPHCM lấy lời khai đối với bà N.T.T.N. (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), là nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn tại khu vực ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) vào chiều cùng ngày.Kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan công an xác định kết quả hơn 0,4mg/lít khí thở. Qua điều tra hiện trường, bà N. được xác định điều khiển xe ô tô đi vào làn dành cho xe hai bánh, cấm ô tô. Bà N. khai báo đạp chân thắng nhưng nhầm chân ga. Cơ quan chức năng còn tìm thấy một lá thư do nữ tài xế viết sẵn có nội dung tiêu cực. Cán bộ công an ghi nhận bà N. gặp cú sốc về chuyện tình cảm, gia đình và đang có ý định tiêu cực. Trước đó, vào 17h cùng ngày, tại ngã tư Thủ Đức, bà N. tông xe vào 10 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó nữ sinh H.T.T.T. (28 tuổi, quê Đồng Nai) bị thương nặng, bất tỉnh.

Đợt 1 thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trong hai ngày 15-16/3 tại 8 địa điểm thi: Viện Đào tạo số và Khảo thí (cơ sở Cầu Giấy và Hòa Lạc), trường Đại học Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Thăng Long, Thái Bình, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.Tổng số thí sinh theo danh sách đăng ký dự thi 11.027 em, số hoàn thành hồ sơ đúng quy chế đến dự thi 10.958; đạt 99,4%, 1 thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi. Thống kê sơ bộ, thí sinh điểm cao nhất của đợt thi thứ nhất đạt 126/150.

Ngày 16/3, lực lượng chức năng TP Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nam sinh nhảy cầu tự tử trên sông Mã sau 6 ngày tìm kiếm.Theo thông tin từ UBND TP Thanh Hóa, vào khoảng 7h cùng ngày, thi thể nam sinh được tìm thấy tại khu vực hạ lưu cầu Hàm Rồng và đưa vào bờ. Nạn nhân được xác định là em M.T.H (SN 2008, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Trước đó, vào khoảng 13h50 ngày 11/3, người dân phát hiện một nam giới đi lên cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã (thuộc địa phận phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Sáng 17/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Theo dự báo, khoảng đêm 17-18/3, không khí lạnh tiếp tục bổ sung nên nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa về đêm và sáng sớm, trời rét và khô. Trong khoảng thời gian trên, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 18/3 có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác từ nay đến ngày 18/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ngày 16/3, Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam hành khách 39 tuổi, quê TP Đà Nẵng, về hành vi "Không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh của thành viên tổ bay”. Khoảng 9h ngày 12/3, tại Sân bay Cần Thơ, sau khi tàu bay chuyến bay Cần Thơ - Đà Nẵng đang lăn, nam hành khách ở số ghế 26D đã tự ý đổi chỗ xuống ghế số 27F. Khi tiếp viên nhắc nhở quay lại vị trí ghế ngồi nhiều lần, nam hành khách liên tục từ chối hợp tác. Sau 15 phút thuyết phục hành khách không thành công, cơ trưởng quyết định quay lại vị trí đỗ tàu bay và từ chối vận chuyển đối với hành khách này. Cảng vụ Hàng không miền Nam quyết định xử phạt nam hành khách số tiền 2 triệu đồng.

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trước khi làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Phú Hùng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Krông Năng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. (XEM CHI TIẾT)