Cú ra đòn thép của 'bông mai vàng' Công an Thủ đô

TPO - Những cú ra đòn mạnh mẽ, nơi mà tốc độ, sức mạnh và sự tập trung quyết định tất cả, chị Mai đã từng bước khẳng định mình. Võ thuật không chỉ là công cụ giúp chị rèn luyện thể lực, mà còn là một phần không thể thiếu để hun đúc tinh thần sắt đá, giúp chị vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Bén duyên với bộ môn Taekwondo

"Là con gái, trước và sau khi có gia đình, chúng ta đừng khi nào "đóng gói" ước mơ của mình", đó là lời chia sẻ tâm huyết của người thường được gọi là "đóa mai vàng" của Công an Thành phố Hà Nội.

Chị là Thiếu tá Phạm Thanh Mai - nữ cán bộ duy nhất trong top 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh.

Gặp chị Mai lần đầu, không ai nghĩ, bên trong chị lại có "máu" võ thuật. Mặt khác, chị còn được được mệnh danh là “đóa mai vàng” của Công an Thành phố Hà Nội, ý như bông hoa mai duyên dáng nhưng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Đó cũng là miêu tả đầu tiên về Thiếu tá Mai, khi chị bước lên sân khấu, đón nhận thành quả mà cả một thập kỷ mong đợi, nỗ lực, phấn đấu bằng ý chí thép- danh hiệu "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu".

Nhớ lại thời niên thiếu, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố làm giáo viên dạy võ, chị Mai bộc lộ khả năng và sự nhạy bén hiếm có, hay còn gọi là "tố chất" thể chất.

Tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với tấm bằng loại giỏi, chị Mai được phân công về công tác tại Công an phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, với nhiệm vụ Cảnh sát khu vực.

Sau đó, chị Mai đã nhận được lời mời tham gia đoàn của Tuổi trẻ Công an Thủ đô dự giải Đoàn Thanh niên Bộ Công an năm 2012 và Đại hội hội khỏe của Bộ Công an năm 2012, rồi liên tiếp giành giải vàng tại các kỳ đại hội, hội khỏe của Bộ Công an.

Và từ những lần thi đấu, chị Mai đã bén duyên với bộ môn Taekwondo một cách rất tự nhiên. Chị Mai nói vui: "Đó chính là tín hiệu của vũ trụ".

Cho đến nay, chị Mai đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại Giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024, đóng góp vào thành tích Nhất toàn đoàn của Đoàn thể thao Cảnh sát Việt Nam tại giải đấu quốc tế cấp khu vực này.

"Đừng khi nào đóng gói ước mơ của mình"

So với nam giới, thể lực của nữ giới thường yếu hơn, nhưng cường độ tập luyện lại ngang nhau, vì vậy, chị Mai phải duy trì sức bền tốt hơn để theo kịp tiến độ. Khi thi đấu, thể hình nhỏ có thể là một bất lợi, nhưng bù lại, mình có sự nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn so với các đồng đội nam.

"Tuy nhiên, việc nuôi con khiến mình phải tạm dừng tập luyện trong 1-2 năm, và sức khỏe cũng không còn được như trước. Thế nhưng, là con gái, phụ nữ, chúng ta đừng khi nào "đóng gói" ước mơ của mình. Dù sẽ có những giai đoạn là "quãng nghỉ" của nữ giới như sinh con, chăm sóc gia đình, nhưng hãy luôn vun đắp ước mơ của mình để rồi tận hưởng vị ngọt sau một hành trình", chị Mai nói.

Do đặc thù công tác nên ngoài giờ hành chính mới là lúc chị Mai tham gia tập luyện, chuẩn bị các chương trình văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của CATP.

Với chị Mai và những người theo bộ môn này, chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Chị Mai kể, bong gân, bầm tím chân tay sau mỗi buổi tập là chuyện hết sức bình thường. Nhưng điều quan trọng là phải rèn luyện đúng kỹ thuật, lắng nghe cơ thể và biết khi nào cần dừng lại. Nếu cố gắng quá mức, chấn thương có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Có khi miệt mài tập đối kháng với đồng đội, lúc kết thúc trận đấu, chị Mai mới giật mình nhận thấy da bàn chân đã phồng rộp, bong trầy. Rồi việc bị quật ngã, bị thương, bầm tím tay chân cũng là chuyện thường ngày.

Chị Mai từng gặp vấn đề ở bả vai và đầu gối, những vết thương dai dẳng theo thời gian, nhưng đó cũng là một phần tất yếu của con đường tập luyện. Theo nữ Thiếu tá, quan trọng là học cách thích nghi, điều chỉnh để tiếp tục tiến bộ mà không làm tổn hại đến cơ thể về lâu dài.

Có thế mạnh là đánh đối kháng, nhưng khi tham gia luyện tập và thi đấu những bài quyền, chị Mai luôn đổi mới tư duy, biết hạ cái tôi cá nhân để lắng nghe đồng đội, làm sao cùng đồng đội làm tốt nhất.

Ngoài đời, chị Mai tự tin hơn, biết cách bảo vệ bản thân và sẵn sàng đứng ra che chở cho những người yếu thế. "17 năm rèn luyện đã cho mình một bản lĩnh vững vàng, giúp mình hiểu rằng, dù là vợ, là mẹ, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được trân trọng và không ngừng phát triển. Hãy sống và cống hiến hết mình, để sau này không phải nuối tiếc vì hai chữ “giá như”, chị Mai nói.