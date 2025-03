Vinh danh thanh niên công an xã, phường tiêu biểu

TPO - Tối 15/3, trong khuôn khổ Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức lễ tuyên dương 80 thanh niên công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2025.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn – Trưởng ban tổ chức Hội trại; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội cùng đại diện Thường trực các tỉnh, thành đoàn khu vực phía Bắc.

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Tuyên Quang (đơn vị đăng cai tổ chức hội trại) có bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Kim Đĩnh - Giám đốc Công an tỉnh; bà Lê Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng hơn 1.000 trại sinh đến từ 30 tỉnh, thành đoàn khu vực phía Bắc và 54 đoàn thanh niên thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là lực lượng gần dân, nắm rõ tình hình địa bàn, từ đó triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

“80 gương thanh niên công an được tuyên dương hôm nay là những đại diện tiêu biểu trong số hơn 34.000 cán bộ công an đang công tác tại cơ sở. Họ là những chiến sĩ ‘3 bám, 4 cùng’ với Nhân dân, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, là những cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Trong những năm qua, tuổi trẻ Công an nhân dân đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phối hợp với các tổ chức Đoàn – Hội tại địa phương triển khai nhiều mô hình, công trình thanh niên thiết thực. Từ việc hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân đến những chương trình vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an trẻ đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên công an phát huy vai trò trong xây dựng hệ thống chính trị địa phương.

Đồng thời, thanh niên công an được yêu cầu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, tận dụng lợi thế của công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, định hướng xây dựng mỗi cán bộ công an trở thành một công dân số, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Là một trong 80 thanh niên tiêu biểu được nhận bằng khen, Thượng úy Phùng Văn Khương, Phó Trưởng Công an xã Hồng Thuận (Giao Thủy, Nam Định) bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được vinh danh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng tập thể Công an xã Hồng Thuận đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cá nhân anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, giành hai huy chương bạc tại hội thi bắn súng, võ thuật của Bộ Công an.

"Tôi sẽ luôn cố gắng phát huy tinh thần xung kích, truyền cảm hứng tới các đoàn viên, thanh niên trẻ, nhất là những người mới ra trường, để cùng phấn đấu vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc", Thượng úy Phùng Văn Khương chia sẻ.

Sau hơn hai ngày diễn ra, Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân theo dõi, động viên.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đã mang đến hội trại những sắc màu văn hóa vùng miền, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời đại mới. Để ghi nhận những nỗ lực tham gia và tổ chức, Ban tổ chức đã trao 8 giải A, 12 giải B và 20 giải C cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tuổi trẻ Nghệ An xuất sắc giành giải A tại hội trại với chủ đề "Ấm tình quê Bác", mang đến không gian đậm đà bản sắc quê hương. Điểm nhấn của trại là bức tranh thêu bản đồ Việt Nam do đồng bào Thái huyện Tương Dương thực hiện, hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Bên cạnh đó, đoàn còn trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng như chè sen, cu đơ, nón lá vẽ tay và bộ tranh thư pháp về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Chia sẻ về kết quả đạt được, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh – Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Hội trại lần này là cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Kết quả này là sự nỗ lực của cả tập thể, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Nghệ An".