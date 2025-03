Đội SOS xuyên đêm vá xe miễn phí ở Hội An

Ở Hội An, có một nhóm bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ người dân và du khách khi xe gặp sự cố trong đêm.

21h30, điện thoại của đội trưởng Nguyễn Nhất Đông (32 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) reo lên. Đầu dây bên kia là một người dân thông báo có nhóm du khách nước ngoài bị hỏng xe trên cầu An Bàng, cần hỗ trợ. Lập tức, Đông cùng một thành viên của nhóm tức tốc lên đường.

Chỉ ít phút sau các bạn trẻ có mặt, nhanh chóng kiểm tra, "bắt bệnh" cho chiếc xe. Xe bị thủng lốp, một người rọi đèn, một người nhanh lẹ tháo lắp, vá xăm. Chỉ chừng hơn chục phút đã xong các công đoạn trong ánh mắt trầm trồ của nhóm du khách.

Nữ du khách bày tỏ bất ngờ khi được các bạn trẻ nhiệt tình hỗ trợ, sửa xe hoàn toàn miễn phí. Cô giới thiệu mình tên Sasha Klend, liên tục nói cảm ơn hai tình nguyện viên. Đây là lần đầu tiên Sasha Klend cùng nhóm bạn đến Hội An và rất ấn tượng vẻ đẹp phong cảnh, ẩm thực và cả con người rất dễ thương.

Như thường lệ, nhóm của Đông nhận lại nụ cười cùng lời cảm ơn của những người được giúp đỡ. Đó là sự động viên để nhóm duy trì hoạt động suốt một năm nay. “Hai du khách liên tục cảm ơn, và nói rằng rất ấn tượng con người Hội An mến khách, tốt bụng. Chỉ vậy thôi cũng là niềm động viên rất lớn với anh em trong đội rồi”, Đông chia sẻ.

Cách đây một năm, Nguyễn Nhất Đông sáng lập Đội SOS Hội An vá xe 0 đồng. Ý tưởng xuất phát từ chính những lần nhận được sự giúp đỡ tương tự. Giữa đêm khuya nhưng có người dù chẳng quen biết lại sẵn sàng đến hỗ trợ mình khi xe gặp sự cố. "Điều đó không chỉ giúp giải quyết vấn đề một cách thực tế mà cảm thấy ấm lòng, cuộc sống dễ chịu hơn”, Đông cho biết. Và đến khi trở thành thủ lĩnh của nhóm tình nguyện vá xe 0 đồng, Đông lại cảm nhận được cả niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.

Đến nay, nhóm có 8 bạn trẻ đồng hành. Mỗi người mỗi nghề, nhưng cứ đêm xuống cùng khoác lên chiếc áo biệt đội SOS Hội An vá xe 0 đồng, tỏa trên khắp nẻo đường để giải cứu xe hỏng, giúp đỡ mọi người. Thời gian làm việc bắt đầu từ 19 giờ tối hôm trước đến 0 giờ hôm sau. “Kinh phí hoạt động của nhóm do các thành viên tự bỏ tiền túi, với mong muốn làm những điều có ích trong khả năng của mình. Tụi em không kêu gọi ủng hộ”, Đông nói.

Nhân lên những niềm vui cuộc sống

Để duy trì hoạt động, hằng tháng các thành viên cùng đóng góp kinh phí để mua dụng cụ sửa xe, săm, lốp, miếng vá và vật dụng y tế sơ cứu khi cần. Ngoài lập fanpage, đội để số điện thoại đường dây nóng để ai cần giúp đỡ sẽ liên hệ. Trung bình mỗi đêm đội nhận được 7 - 8 tin báo cứu hộ, cao điểm có thể lên đến hàng chục cuộc gọi.

Gặp nhau ở ý tưởng, đồng hành đội ngay từ những ngày đầu, Thái Quang Nhật (31 tuổi, ở phường Tân An, TP. Hội An) nói rằng công việc dù vất vả vì phải thức khuya, đi đêm về sáng nhưng là những trải nghiệm quý giá về sẻ chia, gieo niềm vui và lan tỏa lối sống có ích.

“Khi mình ở trong hoàn cảnh như vậy cũng vậy thôi, nếu có người sẵn sàng đến giúp đỡ sẽ rất vui. Nhân lên những niềm vui dù nhỏ bé như vậy, cùng sẻ chia và cuộc sống thú vị hơn”, Nhật chia sẻ.

Khi nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ, các thành viên sẽ nhanh chóng xác minh thông tin, hỏi địa chỉ cụ thể rồi tự phân công theo địa bàn, ai ở gần nhất sẽ được điều động đến hỗ trợ. Đề phòng trường hợp gặp rủi ro, đội thường chia ra mỗi ca cứu hộ có ít nhất 2 - 4 thành viên cùng đi.

Không phải ai trong nhóm cũng rành việc sửa xe, chỉ một số trong nhóm là thợ sửa xe chuyên nghiệp. Do đó, thời gian rảnh nhóm cùng nhau “trau dồi chuyên môn” nâng cao tay nghề để hoàn thành công việc tốt hơn.

Anh Trần Quốc Vương - Phó Bí thư Thành Đoàn Hội An cho rằng, dù bận rộn với công việc hằng ngày, nhưng các bạn tình nguyện viên của Đội SOS vá xe 0 đồng Hội An vẫn dành thời gian buổi tối hỗ trợ vá xe miễn phí cho du khách và người dân gặp sự cố trên đường.



Hoạt động của nhóm không chỉ kịp thời giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần làm đẹp hình ảnh một Hội An nhân tình, thuần hậu.