Giám đốc Công an Bắc Giang tuyên dương 20 gương mặt trẻ và công an xã tiêu biểu

TPO - Chiều 11/3, Công an tỉnh Bắc Giang tuyên dương 10 gương mặt trẻ và 10 công an xã tiêu biểu, đồng thời sơ kết phong trào thi đua đặc biệt và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, những năm qua, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong Công an tỉnh Bắc Giang đã được tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác Công an theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Công an tỉnh Bắc Giang đã luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang không quản ngại vất vả, hy sinh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bám cơ sở, bám địa bàn, thực hiện "4 cùng" nhân dân, tích cực giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân danh anh hùng.

Qua phong trào thi đua, Công an tỉnh Bắc Giang xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, chiến công, sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thành tích, chiến công này có đóng góp quan trọng của các chiến sĩ được tuyên dương, đồng thời thể hiện nỗ lực, cố gắng quyết tâm của cá nhân và quan tâm chỉ đạo của cấp ủy lãnh đạo.

Tại chương trình, 46 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang khen thưởng.

Cũng tại chương trình, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tuyên dương 10 gương mặt trẻ và 10 Công an xã tiêu biểu làm theo lời Bác.

Đây là những cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được ứng dụng, nhân rộng vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, họ còn là những hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và vinh dự được Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND các cấp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tuyên dương 18 thanh niên, phụ nữ tiêu biểu của công an tỉnh Sơn La

Ngày 11/3, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ tuyên dương 18 thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh tiêu biểu năm 2024.

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm qua, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”.

Những phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La năm qua luôn gắn với các phong trào thi đua khác của lực lượng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong quần chúng nhân dân.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La tích cực thực hiện chương trình “Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”, huy động trao tặng sách, vở, cặp sách, quần áo, đồ dùng học tập; phối hợp tổ chức thăm khám mắt, tặng 32 sổ tiết kiệm cho các cháu.

Bên cạnh đó, năm qua, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ trao tặng 3 công trình “Ánh sáng bản làng”; xây mới 2 công trình đường bê tông nông thôn dài 500m; 11 công trình vệ sinh cho cho hộ nghèo; trao tặng 470 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình chính sách…

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, thanh niên, phụ nữ xuất sắc trong công tác, chiến đấu, phát triển tổ chức đoàn, hội, được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên không quản khó khăn, gian khổ, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; anh dũng đấu tranh với các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân.