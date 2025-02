Hơn 170 đội hình thanh niên công an tình nguyện hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, dột nát

TPO - Tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình vừa xung kích, triển khai 171 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng và đồng hành cùng bà con xây dựng, sửa chữa cải tạo 101 ngôi nhà.

Với nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các chương trình tình nguyện năm 2025, trong quý I, tuổi trẻ công an tỉnh Quảng Bình phấn đấu hỗ trợ bà con nhân dân 200 ngày công để thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, 171 đội hình gồm đoàn viên của 145 Chi đoàn công an cấp xã và 26 các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã tập trung tại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 145 xã trên địa bàn tỉnh, trọng điểm tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, địa bàn huyện vùng cao, khó khăn, biên giới giáp Lào.

Theo Đại úy Dương Quốc Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình, ngay sau khi ra quân, các đội hình đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định các hộ gia đình cần hỗ trợ, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Sau đó, các đội hình kêu gọi sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí và vật liệu xây dựng.

Tuổi trẻ công an tỉnh cũng trực tiếp tham gia dỡ bỏ nhà tạm, vận chuyển vật liệu, phụ giúp xây dựng nhà mới, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch và hỗ trợ các hộ dân hoàn thiện giấy tờ liên quan đến đất đai, nhà ở nếu có vướng mắc.

Với việc triển khai nhiều đội hình cùng một lúc, Đại úy Khánh cho biết, lực lượng Công an có tính tổ chức tốt, kỷ luật nghiêm, giúp triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả và phân công nhiệm vụ rõ ràng theo đội hình, đảm bảo công tác hỗ trợ có kế hoạch, tránh lộn xộn, chồng chéo.

"Ngoài việc xây dựng nhà mới, đoàn viên, thanh niên còn có thể phát huy kiến thức chuyên môn, hướng dẫn pháp lý, giúp người dân hoàn thiện giấy tờ nhà đất. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về pháp luật, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... giúp bà con nâng cao nhận thức...", Trưởng ban Thanh niên công an tỉnh Quảng Bình nói.

Đến nay, 101 ngôi nhà đã cải tạo, sửa chữa đạt tỉ lệ 28% (101/355 nhà). Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh năm 2025 nhằm thực hiện phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng phát động, giúp bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vươn lên trong cuộc sống; giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có điểm tựa để phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất.

Qua đó, tuổi trẻ công an tỉnh thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, góp phần vào công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên công an trong phục vụ nhân dân. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần gũi, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng công an và quần chúng.