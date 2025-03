Tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ dấn thân vào việc mới, khó

TPO - Ngày 4/3, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức ra quân Tháng Thanh niên 2025. Đây là dịp để tuổi trẻ công an thành phố phát huy vai trò tiên phong, xung kích đi đầu trong những việc mới, khó.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Công an TP. Cần Thơ sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng50 tuyến Đường cờ Tổ quốc; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hiến máu tình nguyện; xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số cộng đồng...

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Đinh Tùng An - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Tháng Thanh niên là dịp để phát huy vai trò tiên phong, xung kích đi đầu của tuổi trẻ Công an thành phố trong những những mới, khó trên mọi lĩnh vực.

“Đây cũng sẽ là những định hướng quan trọng cho từng bước chuyển mình của hoạt động Đoàn trong Công an thành phố đáp ứng với những thay đổi, yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội, đặc biệt là hướng đến kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Trung tá An nói.

Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ yêu cầu, tuổi trẻ Công an thành phố tập trung vào các hoạt động phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và của thanh niên Công an nhân dân. Tập trung vào các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đặc biệt, công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố.

Ngoài ra, Trung tá An đề nghị, lực lượng công an thành phố hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng văn hóa văn minh đô thị.