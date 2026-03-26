Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt ca khúc chào mừng ngày thành lập Đoàn

TPO - Phát hành ca khúc mới nhất đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết đây là cách cô gửi gắm tình cảm và sự trân trọng của mình đối với tổ chức Đoàn - nơi khơi dậy lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và năng lượng tích cực cho các bạn trẻ.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 đã ra mắt bài hát và MV Thanh niên Việt như một món quà gửi đến tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết việc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm ca khúc Thanh niên Việt và thực hiện MV đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự đặc biệt. Nữ ca sĩ mong ca khúc và hình ảnh trong MV có thể truyền tải tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

Duyên Quỳnh nói đây cũng là cách cô gửi gắm tình cảm và sự trân trọng của mình đối với tổ chức Đoàn - nơi luôn khơi dậy lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và năng lượng tích cực cho các bạn trẻ.

Trong MV﻿, Nguyễn Duyên Quỳnh trực tiếp chơi đàn ghi-ta và thể hiện ca khúc.

Thời còn đi học, Nguyễn Duyên Quỳnh cũng từng tham gia khá nhiều hoạt động của Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, gồm cả các chương trình văn nghệ, hoạt động tình nguyện và những sự kiện của trường.

“Những trải nghiệm đó giúp tôi cảm nhận rất rõ tinh thần đoàn kết, sự năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ. Chính những ký ức ấy cũng là một phần cảm xúc để tôi thể hiện ca khúc lần này chân thành hơn”, nữ ca sĩ quê Đắk Lắk bộc bạch.

Duyên Quỳnh kết hợp cùng vũ đoàn Phương Việt và các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM làm nên một sản phẩm âm nhạc trẻ trung, sôi nổi.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho hay cả ê-kíp thực hiện MV cũng như các bạn sinh viên tham gia MV đã cùng nhau làm việc xuyên đêm và đến gần 7 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành công việc. Dù khá vất vả để kịp ra mắt sản phẩm, tất cả mọi người đều hào hứng, nhiệt tình, hết mình cổ vũ và hỗ trợ nhau để có được những khung hình đẹp nhất.

Cũng theo Quỳnh, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là năng lượng và tinh thần hưởng ứng của các bạn sinh viên. Nhiệt huyết, trẻ trung - đúng với tinh thần mà MV muốn truyền tải.

“Bài hát này cũng là ca khúc đầu tiên do Quỳnh thể hiện có thời gian sản xuất ngắn nhất: từ khi nhận demo của nhạc sĩ đến lúc phát hành MV chính thức là 8 ngày”, giọng ca 9x cho biết thêm.

Mới đây, chào mừng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bộ đôi "nghệ sĩ tỉ view" Nguyễn Văn Chung - Nguyễn Duyên Quỳnh cũng đã kết hợp lan tỏa ý nghĩa của ngày hội non sông qua ca khúc Niềm tin từ lá phiếu.