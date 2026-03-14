Ca sĩ Duyên Quỳnh, Hoa hậu Bảo Ngọc, nhạc sĩ Mai Trâm lan tỏa ý nghĩa ngày hội non sông

TPO - Thông qua MV “Mỗi lá phiếu một niềm tin”, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cũng là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025, đã gửi đến những lời ca nêu bật ý nghĩa của ngày hội toàn dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chào mừng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, nhạc sĩ Mai Trâm (công tác tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM) đã làm mới một ca khúc của mình gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ca khúc “Mỗi lá phiếu một niềm tin” được Mai Trâm cùng với bố là nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sáng tác.

Được bố gợi mở, chia sẻ những quan điểm, tư tưởng cốt yếu, Mai Trâm đã viết bài hát theo hướng trẻ trung, sôi động. Đặc biệt, chị lồng ghép vào đó những đoạn rap nhằm thông tin, tuyên truyền về các sự kiện nổi bật của đất nước thời gian qua như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc hội Việt Nam, đất nước bước vào kỷ nguyên mới và đặc biệt là ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới.

MV “Mỗi lá phiếu một niềm tin”. Nguồn: Nhạc sĩ Mai Trâm.

Ca sĩ Duyên Quỳnh (bìa phải) cùng nhóm Sao Việt lan tỏa ý nghĩa ngày hội non sông thông qua MV “Mỗi lá phiếu một niềm tin”. Ảnh chụp màn hình.

“Mỗi lá phiếu một niềm tin Ta đi bầu nào ta đi bầu Vươn tới tương lai sáng tươi Việt Nam vai sánh vai thế giới Trước thách thức và gian nan Vững tin về tương lai huy hoàng Đất nước vui trong ngày hội Ngày toàn dân ta đi bầu” (Trích lời ca khúc “Mỗi lá phiếu một niềm tin”)

Nhạc sĩ Mai Trâm cho biết, với cách thể hiện bằng rap, việc chuyển tải các thông điệp cũng dễ tiếp cận khán giả hơn và nhiều người nghe qua có thể hát được. Điều này cũng phần nào phù hợp xu hướng của giới trẻ khi có thể cover và lan tỏa thành một trào lưu tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài thanh âm sôi nổi, MV còn chuyển tải thông điệp ý nghĩa của ngày hội bầu cử qua ngôn ngữ ký hiệu để những người khiếm thính có thể tiếp cận dễ dàng.

Bạn trẻ sử dụng thủ ngữ để người điếc có thể tiếp cận được nội dung, ý nghĩa của MV.

Nhằm tiếp cận đông đảo khán giả cũng như lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử, dịp này Thành Đoàn TPHCM đã đầu tư thực hiện MV từ ca khúc “Mỗi lá phiếu một niềm tin” với sự góp mặt của nhiều gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Đáng chú ý, hai Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 là ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng gửi đến những lời ca nêu bật ý nghĩa của ngày hội toàn dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với đất nước.

Ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ niềm hạnh phúc được góp sức vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước dịp này.

Tham gia MV với vai trò nghệ sĩ hát chính, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ niềm hân hoan khi được góp một phần nhỏ vào một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nữ ca sĩ nhìn nhận, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu thể hiện niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của người dân vào những đại biểu đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của mình.

“Quỳnh hy vọng MV sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, để mọi người thêm tự hào và ý thức về quyền cũng như trách nhiệm của công dân trong ngày hội non sông”, Duyên Quỳnh chia sẻ.

Trong không khí nô nức hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu, nhạc sĩ Mai Trâm mong muốn bài hát tiếp tục được lan tỏa không chỉ trên địa bàn TPHCM mà cả những nơi xa xôi, nơi mà mọi công dân Việt Nam cùng tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.