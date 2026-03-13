Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói về 6 'từ khóa' với thanh niên ngành Xây dựng

TPO - Tại chương trình đối thoại với tuổi trẻ ngành Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, thanh niên phải là lực lượng tiên phong, làm chủ công nghệ tiếp tục phát huy tinh thần rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, đặc biệt thực hiện phương châm "nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn”.

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức chương trình Đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh với tuổi trẻ ngành Xây dựng năm 2026. Chương trình được kết nối với 36 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tại chương trình.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát huy vai trò tuổi trẻ ngành Xây dựng tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật… góp phần xây dựng phát triển đất nước.

Đoàn viên thanh niên tham gia ý kiến tại chương trình.

Tại chương trình, ôn lại truyền thống tự hào của Ngành, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, hình ảnh những kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân trẻ không quản ngại nắng gió trên các công trường chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”.

Ông Minh khẳng định, vai trò then chốt của thanh niên trong việc thay đổi diện mạo đất nước, từ những nhịp cầu vươn xa đến những khu đô thị hiện đại, tất cả đều có dấu ấn bàn tay và khối óc của tuổi trẻ.

“Nghề xây dựng vất vả, là ‘bán mặt cho trời, bán chân cho đất’, dầm mưa dãi nắng nhưng lại vô cùng vinh quang khi nhìn thấy những con đường cao tốc nối liền Bắc – Nam, những công trình được cộng đồng quốc tế ghi nhận”, ông Minh nói.

Quang cảnh chương trình đối thoại.

Đánh giá cao sự sáng tạo của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trong thời gian qua, ông Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và làm chủ công nghệ.

Ông Minh ví dụ, nếu trước đây vẽ một bản thiết kế có khi mất hai năm, nay nhờ ứng dụng công nghệ mới, thanh niên ta chỉ cần một tuần là hoàn thành từ móng đến mái. Đó là sự đột phá, là phát triển khoa học để tạo ra sản phẩm chính xác, thay vì làm thủ công.

Ông Trần Hồng Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kỳ vọng tuổi trẻ ngành Xây dựng tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, đặc biệt thực hiện phương châm “nhanh - đúng - trúng - chuẩn - hiệu quả - an toàn”.

Ông Minh nêu rõ, "nhanh" để đáp ứng yêu cầu thời đại; "đúng" quy định pháp luật; "trúng" ý đồ chỉ đạo; và chuẩn về mặt đạo đức nghề nghiệp, không rườm rà, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp hay người dân; "an toàn" không chỉ là an toàn lao động trên công trường, mà quan trọng hơn là an toàn sinh mệnh, an toàn của công trình.

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tới nhiều cá nhân đang công tác cơ quan đơn vị Bộ Xây dựng, đã có đóng góp xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam.