Ươm mầm cán bộ trẻ từ sớm, nhân lên những 'đại sứ áo xanh'

TPO - Phát hiện cán bộ trẻ từ sớm và nhân rộng những “đại sứ áo xanh” là những hiến kế của cán bộ Đoàn trước thềm diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ cho hệ thống chính trị và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ trong xã hội.

Chị Đàm Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương:

Phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ từ sớm trong hệ thống chính trị

Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, tôi cho rằng tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò “vườn ươm” phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn mà còn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay khi nhiều lĩnh vực đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy mới, năng lực số và khả năng hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn công tác tại cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, tôi đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có nhiệt huyết, có ý thức trách nhiệm, giỏi về kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, “lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau”.

Bên cạnh đó, cần chú trọng bồi dưỡng kiến thức, lý tưởng cho cán bộ đoàn viên thông qua đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn. Cần cập nhật nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tăng cường đào tạo các kỹ năng mềm, như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, thuyết trình, sử dụng công nghệ thông tin, bảo đảm cán bộ Đoàn tiếp cận và sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm, nền tảng số, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tôi cũng đề xuất Đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ hơn với cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan tổ chức cán bộ phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy tài năng thanh niên; khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có tài năng phát huy năng lực, cống hiến cho đất nước.

Tôi tin rằng nếu làm tốt việc phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ ngay từ trong phong trào thanh niên, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ dám làm - những người sẽ tiên phong đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam:

Nhân lên những “đại sứ áo xanh”

Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các luồng giá trị trên không gian xã hội, việc xây dựng những hình mẫu tích cực của thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo tôi, tổ chức Đoàn cần chủ động triển khai một cách bài bản việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những “đại sứ áo xanh” - những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội - từ khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao cho đến khởi nghiệp, tình nguyện cộng đồng hay bảo vệ môi trường đều đang xuất hiện rất nhiều gương thanh niên tiêu biểu.

Họ là những kỹ sư trẻ miệt mài với các công trình nghiên cứu, những bác sĩ trẻ sẵn sàng đến với vùng khó khăn, những doanh nhân trẻ mang khát vọng đổi mới sáng tạo, hay những tình nguyện viên ngày đêm cống hiến vì cộng đồng. Tuy nhiên, những tấm gương ấy nhiều khi vẫn còn tỏa sáng một cách đơn lẻ, chưa được kết nối thành một mạng lưới có sức lan tỏa rộng lớn.

Vì vậy, tôi đề xuất tổ chức Đoàn các cấp xây dựng chương trình “đại sứ áo xanh” với cách tiếp cận chủ động và lâu dài. Mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội cần lựa chọn những gương mặt thanh niên tiêu biểu để trở thành những đại diện truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đây không chỉ là danh hiệu tôn vinh mà còn là một trách nhiệm xã hội của người trẻ lan tỏa các giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần cống hiến và dẫn dắt những phong trào hành động trong thanh niên.

Các “đại sứ áo xanh” có thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Đoàn như diễn đàn đối thoại với thanh niên, các chương trình giao lưu truyền cảm hứng trong trường học, khu công nghiệp, vùng nông thôn; đồng thời đồng hành cùng những chiến dịch lớn của tuổi trẻ như tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường hay chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh các “đại sứ áo xanh” trên các nền tảng truyền thông, biến mỗi tấm gương thanh niên thành một câu chuyện truyền cảm hứng sống động. Khi những câu chuyện tích cực được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với giới trẻ, các bạn sẽ góp phần định hướng giá trị, khơi dậy niềm tin và củng cố khát vọng cống hiến trong xã hội.

Tôi tin rằng, khi tổ chức Đoàn chủ động nhân lên những “đại sứ áo xanh” trong mọi lĩnh vực của đời sống, phong trào thanh niên sẽ có thêm những điểm tựa tinh thần mạnh mẽ. Từ những tấm gương cụ thể, gần gũi và giàu cảm hứng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục được thôi thúc hành động, dấn thân và cống hiến, góp phần viết tiếp những trang mới đầy tự hào của thế hệ thanh niên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.