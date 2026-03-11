Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bắc Ninh tuyên dương chiến sĩ công an trẻ tiêu biểu

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương các gương mặt trẻ công an tiêu biểu, công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 31 cá nhân được vinh danh là những điển hình về bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần tận tụy vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quốc Vương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, lực lượng công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Các đồng chí đã thực sự là lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở - nơi đầu tiên và cũng là nơi quyết định sự bền vững của an ninh, trật tự.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Các chiến sĩ trẻ công an trong tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

tp-1.jpg
Bắc Ninh tuyên dương chiến sĩ công an trẻ tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà các đồng chí đã đạt được. Những tấm gương được tuyên dương hôm nay chính là minh chứng sinh động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng cống hiến của lực lượng Công an tỉnh trong giai đoạn mới.

“Mỗi gương mặt được tuyên dương hôm nay không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mình, mà còn là nguồn động lực, niềm tin để toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, không ngừng rèn luyện, cống hiến; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, Đại tá Vương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chiến sĩ công an và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lấy phòng ngừa là chính, cơ sở làm địa bàn trọng tâm; phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

tp-2.jpg
31 gương tiêu biểu được tuyên dương.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác dân vận trong lực lượng. Phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác; đồng thời chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại chương trình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 cán bộ Công an cấp xã tiêu biểu và 11 cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Nguyễn Thắng
#Tuyên dương chiến sĩ Công an trẻ #Nâng cao tinh thần trách nhiệm #Bảo vệ an ninh trật tự #Lực lượng Công an cấp xã #Gương mặt tiêu biểu trong công an #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục