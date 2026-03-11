Bắc Ninh tuyên dương chiến sĩ công an trẻ tiêu biểu

TPO - Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương các gương mặt trẻ công an tiêu biểu, công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 31 cá nhân được vinh danh là những điển hình về bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần tận tụy vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quốc Vương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, lực lượng công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Các đồng chí đã thực sự là lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở - nơi đầu tiên và cũng là nơi quyết định sự bền vững của an ninh, trật tự.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Các chiến sĩ trẻ công an trong tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Bắc Ninh tuyên dương chiến sĩ công an trẻ tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà các đồng chí đã đạt được. Những tấm gương được tuyên dương hôm nay chính là minh chứng sinh động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng cống hiến của lực lượng Công an tỉnh trong giai đoạn mới.

“Mỗi gương mặt được tuyên dương hôm nay không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mình, mà còn là nguồn động lực, niềm tin để toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, không ngừng rèn luyện, cống hiến; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, Đại tá Vương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chiến sĩ công an và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lấy phòng ngừa là chính, cơ sở làm địa bàn trọng tâm; phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

31 gương tiêu biểu được tuyên dương.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác dân vận trong lực lượng. Phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác; đồng thời chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại chương trình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 cán bộ Công an cấp xã tiêu biểu và 11 cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.