Anh em sinh ba cưới cùng ngày gây sốt mạng xã hội

Câu chuyện về anh em sinh ba từng mặc đồ giống nhau đi học, làm cùng công ty, cùng đạt thành công và giờ lấy vợ cùng ngày gây sốt mạng xã hội.

Anh em sinh ba cưới cùng ngày. Ảnh: SCMP

Câu chuyện đặc biệt về anh em sinh ba ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lớn lên cùng nhau, giờ đây cả 3 quyết định tổ chức đám cưới trong cùng một ngày, đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời theo cách vô cùng đặc biệt. Lễ cưới chung của ba anh em sinh năm 2000 được tổ chức tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, trang SCMP đưa tin ngày 11/3.

Ba anh em lớn lên trong sự gắn bó khăng khít và hầu như chưa từng tách rời từ nhỏ đến lớn. Một người cho biết họ luôn làm mọi việc cùng nhau và chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nhau.

Từ bé, cả 3 được bố mẹ cho mặc quần áo giống nhau, ngủ chung giường; khi đến tuổi đi học thì học cùng trường. Khi trưởng thành, họ cùng làm việc tại một công ty và đều đạt được những thành công nhất định.

Trong chuyện tình cảm, mỗi người lại có hành trình riêng. Người anh cả quen và yêu vợ hiện tại quê tỉnh Vân Nam 3 năm trước khi kết hôn. Người anh thứ hai hẹn hò với bạn gái ở Quý Châu khoảng 4 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Trong khi đó, người em út kết hôn với người cùng quê sau khoảng 2 năm yêu nhau.

Đám cưới đặc biệt của anh em sinh ba. Ảnh: SCMP

Cả 3 anh em cùng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để họ bước vào cuộc sống hôn nhân. Ý tưởng tổ chức đám cưới chung một ngày xuất phát từ bố mẹ và nhanh chóng được sự đồng thuận của anh em cũng như các cô dâu và gia đình thông gia.

"Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên cũng muốn cưới cùng một ngày. Bố mẹ tôi nghĩ làm vậy sẽ đông vui, ý nghĩa, náo nhiệt hơn", người anh thứ hai chia sẻ.

Trong ngày trọng đại, 3 chú rể cùng nhau xuất hiện khiến không khí buổi lễ trở nên đặc biệt và đầy cảm xúc.

"Có các anh em bên cạnh nên tôi không cảm thấy căng thẳng trong lễ cưới. Ngược lại, tôi rất thoải mái, vui vẻ", một chú rể chia sẻ.

Hiện chưa rõ sau khi kết hôn, 3 cặp vợ chồng có tiếp tục sống chung một mái nhà hay không. Tuy nhiên, câu chuyện về sự gắn bó của 3 anh em đã khiến nhiều người quan tâm.

Trước đó, vào tháng 11/2025, một cặp chị em sinh đôi ở tỉnh Hà Nam đã kết hôn với cặp anh em sinh đôi. Họ cùng tổ chức đám cưới vui vẻ.

Năm 2019, anh em sinh ba ở tỉnh Sơn Đông cũng tổ chức đám cưới cùng ngày. Điều thú vị là 3 anh em từng đạt số điểm bằng nhau trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc và cùng vào một trường đại học.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/anh-em-sinh-ba-cuoi-cung-ngay-gay-sot-mang-xa-hoi-2496388.html