Những cặp song sinh đất Tây Đô tình nguyện nhập ngũ

TPO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại TP. Cần Thơ, nhiều cặp song sinh đã cùng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Một quyết định của tuổi trẻ thể hiện câu chuyện đẹp về trách nhiệm, khát vọng cống hiến và tình yêu với màu áo chiến sĩ giữa đời thường.

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm (TP. Cần Thơ), niềm vui như được nhân đôi khi hai anh em song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2006) cùng trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay. Tin vui mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế - người dân tộc Khmer, sống bằng nghề nông.

Quốc Huy (áo vàng) và Quốc Hoàng (áo đen) chụp cùng cha mẹ trước căn nhà đơn sơ tại xã Phú Tâm (TP. Cần Thơ)

Ông Linh chia sẻ, vợ chồng ông chỉ có hai con trai. Bản thân ông từng có thời gian tham gia lực lượng Công an xã Phú Tâm, nên phần nào hiểu rõ môi trường kỷ luật, rèn luyện của ngành. “Hai con mê màu áo công an từ nhỏ, dù gia đình không có ai theo ngành. Khi biết các con tự nguyện viết đơn nhập ngũ, gia đình rất bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ”, ông Linh nói.

Năm trước, khi còn học lớp 12, Huy và Hoàng từng đăng ký thi vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhưng chưa đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Không bỏ cuộc, hai anh em quyết định tạm gác việc học, ở lại quê phụ giúp gia đình, đồng thời rèn luyện thể lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

“Mùa tuyển quân năm nay, chúng em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, sau có cơ hội tiếp tục phấn đấu, gắn bó lâu dài với ngành”, Huy chia sẻ.

Khi nhận được thông báo cả hai cùng trúng tuyển, niềm vui vỡ òa. “Chúng em lo không biết có được đi cùng nhau hay không. Đến khi có kết quả, thực sự rất hạnh phúc”, Hoàng nói.

Với hai chàng trai trẻ, môi trường quân ngũ tuy nhiều gian khó nhưng được rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành. “Chúng em đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng bước vào môi trường mới, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Huy khẳng định.

Không riêng Huy và Hoàng, tại xã Trần Đề (TP. Cần Thơ), cặp song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành những tân binh tiêu biểu trong mùa tuyển quân năm nay.

Hoàng Nhân (áo màu) và Hoàng Nghĩa (áo trắng) chụp cùng mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm nghề đi biển, mẹ bán bánh, hai anh em Nhân, Nghĩa lớn lên trong tình yêu thương và sự tảo tần của cha mẹ. Cuộc sống vùng cửa biển, nơi tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, đã sớm hun đúc trong các em tình yêu với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

“Chúng em muốn được góp sức bảo vệ bình yên cho quê hương. Dù biết sẽ vất vả, nhưng đây là môi trường tốt để rèn luyện và trưởng thành”, Nhân chia sẻ.

Sau khi gửi đơn, cả hai không khỏi hồi hộp. “Chỉ đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển, chúng em mới thực sự yên tâm và vui mừng”, Nghĩa nói.

Ở nhà, bà Hứa Thị Sinh (mẹ của Nhân và Nghĩa) không giấu được xúc động. “Thường ngày chỉ có ba mẹ con quây quần. Nay cả hai con cùng lên đường nhập ngũ, tôi vừa tự hào vừa nhớ con. Nhưng gia đình luôn ủng hộ, mong các con hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà chia sẻ.

Việc nhiều cặp song sinh tại Cần Thơ cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Trong màu áo lính, những người trẻ đang viết tiếp ước mơ, khẳng định bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.