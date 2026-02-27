Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đông Quân

Họ tên: Nguyễn Đông Quân
Ngày sinh: 05/12/2009
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh lớp 11, Trường THPT Châu Văn Liêm, Thành phố Cần Thơ
Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ
*Thành tích/Khen thưởng:
• Tham gia Cuộc thi Lập trình Drone Quốc tế 2024.
• Giải Ba Cuộc thi Lập trình Drone Quốc tế 2024 (nội dung cá nhân).
• Giải Ba Cuộc thi Lập trình Drone Quốc tế 2024 (nội dung đồng đội).
• Giải Nhì Giải đấu Robocon ORC Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2025 — bảng Master.
• Giải Nhì cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố năm học 2023–2024.
• Giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố năm học 2024–2025.
• Giải Nhì dự án cá nhân Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2025–2026.
• Danh hiệu Học sinh xuất sắc năm học 2024–2025.