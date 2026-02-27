Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tấn Dương

Họ tên: Nguyễn Tấn Dương Năm sinh: 2008 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh Trường THPT Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Giải Khuyến khích hội thi phòng chống tác hại khói thuốc lá.

• Giải Nhất múa “Hồi ức Lộ vòng cung”.

• Giải Nhì múa “Ấm tình đoàn kết”.

• Giải Diễn viên Nam xuất sắc hội thi “Trường học không khói thuốc lá”.

• Giải Nhì cuộc thi “Trường học không ma tuý” năm 2025.

• Giải Khuyến khích sáng tạo video “Trường học hạnh phúc” năm 2025.

• Khen tặng “Đề tài khoa học kỹ thuật được công nhận cấp Trường” năm học 2025 – 2026.

• Giải Khuyến khích cuộc thi trang trí lớp học “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

• Giải Nhì hội thi văn nghệ truyền thống cho học sinh năm học 2025 – 2026.

• Học sinh xuất sắc các năm học: 2021 – 2022; 2022 – 2023; 2024 – 2025.

