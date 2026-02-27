Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tấn Dương

Họ tên: Nguyễn Tấn Dương
Năm sinh: 2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh Trường THPT Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ
Thành tích/Khen thưởng:
• Giải Khuyến khích hội thi phòng chống tác hại khói thuốc lá.
• Giải Nhất múa “Hồi ức Lộ vòng cung”.
• Giải Nhì múa “Ấm tình đoàn kết”.
• Giải Diễn viên Nam xuất sắc hội thi “Trường học không khói thuốc lá”.
• Giải Nhì cuộc thi “Trường học không ma tuý” năm 2025.
• Giải Khuyến khích sáng tạo video “Trường học hạnh phúc” năm 2025.
• Khen tặng “Đề tài khoa học kỹ thuật được công nhận cấp Trường” năm học 2025 – 2026.
• Giải Khuyến khích cuộc thi trang trí lớp học “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.
• Giải Nhì hội thi văn nghệ truyền thống cho học sinh năm học 2025 – 2026.
• Học sinh xuất sắc các năm học: 2021 – 2022; 2022 – 2023; 2024 – 2025.
• Giải Khuyến khích hội thi phòng chống tác hại khói thuốc lá.
• Giải Nhì cuộc thi “Trường học không ma tuý” năm 2025.
• Giải Khuyến khích cuộc thi trang trí lớp học “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.
• Giải Nhì hội thi văn nghệ truyền thống cho học sinh năm học 2025 – 2026.