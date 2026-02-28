Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Minh Đức

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

screenshot-2025-10-05-144336-749.jpg

Họ tên: Vũ Minh Đức

Ngày sinh: 23/10/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (lớp 12A1)

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Trường THPT Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng

* Thành tích/Khen thưởng:

• Thí sinh chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, đạt Giải Nhất tuần 3 tháng 3 quý 4 và Giải Ba tháng 3 quý 4.

• Đạt Giải Nhất môn Toán và Giải Nhì môn Vật lý tại cuộc thi giải Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố.

• Đạt Giải Khuyến Khích môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố bảng chuyên cấp THPT.

• Đạt Giải Nhất môn Vật lý học sinh giỏi cấp trường năm học 2023–2024.

• Đạt Giải Nhất môn Vật lý học sinh giỏi cấp trường năm học 2024–2025.

• Đạt danh hiệu Học sinh Ba tốt cấp quận Lê Chân năm học 2023–2024.

• Đạt danh hiệu Học sinh Ba tốt cấp trường năm học 2023–2024.

• Tham gia Câu lạc bộ tình nguyện Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

• Chủ nhiệm Câu lạc bộ RevolGens – Tran Nguyen Han STEAM Club.

• Nhiều lần đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu tháng.

Thanh Huyền
#Vũ Minh Đức #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

