Công trình thanh niên 'Thắp sáng đường biên' tại Hà Tĩnh

TPO - Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” được xây dựng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân khu vực biên giới Hà Tĩnh.