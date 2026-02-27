Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Công trình thanh niên 'Thắp sáng đường biên' tại Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” được xây dựng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên" tại Hà Tĩnh. Clip: Hoài Nam
tp-3iejee.jpg
tp-hssjsks.jpg
Chiều 27/2, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khánh thành Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng đại diện chính quyền địa phương.
tp-duong-9272.jpg
Công trình “Thắp sáng đường biên” nằm trong chuỗi chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
tp-anh-cat.jpg
Công trình được triển khai với chiều dài 3 km, lắp đặt 70 đèn năng lượng mặt trời tại thôn Hà Trai, tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.
tp-duong-1.jpg
tp-co-3.jpg
Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng an toàn, văn minh.
tp-jshsjssk.jpg
Việc đưa hệ thống chiếu sáng vào sử dụng đã mang lại niềm phấn khởi cho người dân địa phương. Bởi trước đây, tuyến đường còn thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do lưu lượng phương tiện qua lại đông, nhiều khúc cua nguy hiểm. Nay với hệ thống đèn năng lượng mặt trời, việc đi lại vào ban đêm trở nên thuận tiện và an toàn hơn.
tp-shjsjjss.jpg
tp-duong-kshsl.jpg
Cũng trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới”, chiều cùng ngày, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo nghi thức của Hội tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam - Lào.
tp-hdhdkdk.jpg
Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
tp-jshshsj.jpg
Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 5 bản đồ treo tường cho 5 điểm trường trên địa bàn xã.
tp-hshsjssk.jpg
Trong chuỗi hoạt động, đoàn cũng đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2026).
Hoài Nam
