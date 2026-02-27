Công trình thanh niên 'Thắp sáng đường biên' tại Hà Tĩnh

TPO - Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” được xây dựng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân khu vực biên giới Hà Tĩnh.
Chiều 27/2, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khánh thành Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng đại diện chính quyền địa phương.
Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng an toàn, văn minh.
Cũng trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới”, chiều cùng ngày, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo nghi thức của Hội tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam - Lào.